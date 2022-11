Überraschender Wechsel Jens Weidmann soll neuer Commerzbank-Aufsichtsratschef werden

Frankfurt Überraschender Wechsel bei der Commerzbank: Der frühere Bundesbankpräsident Jens Weidmann soll neuer Aufsichtsratschef von Deutschlands zweitgrößter Privatbank werden. Der 54-Jährige soll nach der nächsten Hauptversammlung im Mai 2023 die Nachfolge von Helmut Gottschalk antreten.

Der 71-Jährige Gottschalk habe sich aufgrund seines Lebensalters entschieden, nach der nächsten Hauptversammlung nicht mehr für eine neue Amtszeit als Mitglied des Aufsichtsrats und Chefkontrolleur zur Verfügung zu stehen, teilte die Commerzbank mit. Diesen Entschluss habe er am Samstag den Vertretern der Anteilseigner im Präsidial- und Nominierungsausschuss mitgeteilt.

Gottschalk habe bereits frühzeitig einen Nachfolgeprozess eingeleitet und in Abstimmung mit dem Bundesfinanzministerium Weidmann als neuen Aufsichtsrat vorgeschlagen. Er freue sich, mit Weidmann „eine im Finanzwesen hoch angesehene Persönlichkeit für die Kandidatur zur Wahl in den Aufsichtsrat“ gewonnen zu haben, erklärte Gottschalk. Im Fall einer Wahl stehe Weidmann „auch für den Aufsichtsratsvorsitz zur Verfügung“. Die Anteilseignervertreter im Präsidial- und Nominierungsausschuss hätten den Vorschlag positiv aufgenommen.

Größer Aktionär der Commerzbank ist seit der staatlichen Rettung in der Finanzkrise 2008 die Bundesregierung, die aktuell gut 15 Prozent hält. „Der Bund steht voll hinter dem Vorschlag von Herrn Gottschalk, an seiner Stelle Jens Weidmann in den Aufsichtsrat zu wählen“, sagte Finanzstaatssekretär Florian Toncar dem Handelsblatt.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Für die Commerzbank ist die Verpflichtung von Weidmann ein Coup. In der Vergangenheit hatte das Institut bei der Suche nach neuen Aufsichtsratschefs wiederholt Absagen von hochrangigen Finanzmanagern erhalten.

Weidmann sei „eine hervorragende Wahl“, erklärte Roy Adams. Er ist Mitgründer des US-Investors Metronuclear, der nach eigenen Angaben 380.000 Commerzbank-Aktien hält. Skeptischer äußerte sich dagegen Volker Brühl, Geschäftsführer des Center for Financial Studies der Frankfurter Goethe-Universität. „Ein ehemaliger Zentralbanker hat nicht unbedingt das Profil für einen Aufsichtsratsvorsitzenden einer Großbank“, schrieb Brühl auf Twitter.

Weidmann sieht Potenzial für zwei starke Privatbanken

Weidmann war von 2011 bis 2021 Präsident der Deutschen Bundesbank und in dieser Funktion auch Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB). Zuvor war er Leiter der wirtschafts- und finanzpolitischen Abteilung im Bundeskanzleramt.

Ende 2021 war Weidmann überraschend als Bundesbankchef zurückgetreten, weil er die aus seiner Aussicht zu laxe Geldpolitik der EZB nicht länger mittragen wollen. Weidmann pochte stets auf eine saubere Trennung von Geld- und Finanzpolitik – und fühlte sich damit im EZB-Rat in einer strukturellen Minderheit.

Nach dem Ablauf seiner einjährigen Abkühlungsphase kann Weidmann 2023 wieder neue Aufgaben übernehmen. Als ihm der Aufsichtsratsposten bei der Commerzbank angeboten wurde, sagte er Finanzkreisen zufolge auch deshalb zu, weil er das Potenzial für zwei starke Privatbanken in Deutschland sieht.

Weidmann trat bei der Bundesbank vor allem Geldpolitiker in Erscheinung und unterscheidet sich damit deutlich von seinem Vorgänger, der sein gesamtes Leben als Banker gearbeitet hat. Helmut Gottschalk war einst Chef der Volksbank Herrenberg-Nagold-Rottenburg, später auch Chefkontrolleuer der DZ Bank.

Aus dem Ruhestand heraus übernahm Gottschalk im April 2021 dann den Vorsitz im Aufsichtsrat der Commerzbank, der sich damals im Ausnahmezustand befand. Sein Vorgänger, der langjährige LBBW-Chef Hans-Jörg Vetter, war anderthalb Monate zuvor aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.

Wenig später warfen mit Andreas Schmitz, Victoria Ossadnik, Rainer Hillebrand und Tobias Guldimann vier weitere Vertreter der Kapitalseite hin – und begründeten dies unter anderem mit der dominanten Rolle des Großaktionärs Bund.

Verhältnis von Knof und Gottschalk gilt als angespannt

Gottschalk stellte den Aufsichtsrat daraufhin neu auf und ordnete im Anschluss auch den Vorstand neu. IT-Vorstand Jörg Hessenmüller musste im Herbst 2021 gehen, Personalchefin Sabine Schmittroth verlässt das Geldhaus Ende diesen Jahrs.

Gottschalk verpflichte mit Thomas Schaufler, Jörg Oliveri del Castillo-Schulz und Sabine Mlnarsky drei neue Vorstandsmitglieder. Zudem passte er das Vergütungssystem an, das aus seiner Sicht vorher nicht leistungsorientiert genug war.

Gottschalk kontrolliert den Commerzbank-Vorstand intensiver und kritischer als viele seiner Vorgänger. Zudem fordert er mehr Bodenständigkeit und hinterfragt Privilegien. „Wir können uns vieles nicht mehr leisten, was sich die Bank in der Vergangenheit geleistet hat“, sagte er im Sommer.

Mit seinem Vorgehen machte sich Gottschalk im Management wenig Freunde. Auch sein Verhältnis zu Vorstandschef Manfred Knof gilt als angespannt, obwohl beide öffentlich stets das Gegenteil behaupten.

Gottschalk habe das Gefühl, dass es dem langjährigen Versicherungsmanager Knof manchmal an Erfahrung im Bankgeschäft fehle und dass er deshalb korrigierend eingreifen müssen, berichten Personen, die beide regelmäßig erleben. Knof wiederum sei der Ansicht, dass sich Gottschalk zu stark ins operative Geschäft einmische.

Gottschalk sieht für Commerzbank „Zukunft als eigenständige Kraft“

Die Finanzaufsicht und die Bundesregierung finden es gut, dass Gottschalk dem Commerzbank-Management genau auf die Finger guckt. „Wir sind ihm für die geleistete Arbeit außerordentlich dankbar, die maßgeblich zu der positiven Entwicklung der Commerzbank in der jüngsten Zeit beigetragen hat“, sagt Finanzstaatssekretär Toncar. „Herr Gottschalk genoss stets und genießt weiterhin unsere große Wertschätzung.“

Die Commerzbank befindet sich in einem großangelegten Umbau, bei dem 10.000 Vollzeitstellen gestrichen werden. Nach einem Milliardenverlust 2020 schreibt das Institut inzwischen aber wieder schwarze Zahlen. Im laufenden Jahr peilt das Institut einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro an und will erstmals seit 2018 wieder eine Dividende ausschütten.

„Die Commerzbank hat mit der Neuausrichtung des Vorstandsteams und der Wiederherstellung der Rentabilität des Kerngeschäfts in den vergangenen eineinhalb Jahren große Fortschritte gemacht und ist heute wieder in einer robusten Verfassung“, erklärte Gottschalk am Samstag. „Sie hat damit gute Chancen für die Gestaltung einer nachhaltig erfolgreichen Zukunft als eigenständige Kraft am deutschen Bankenmarkt.“

Mitarbeit: Frank Wiebe

Mehr: Der unbequeme Herr Gottschalk: Aufsichtsratschef konfrontiert Commerzbank mit einer neuen Welt.