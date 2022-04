Ukraine-Krieg Bafin setzt Sonderbeauftragten bei der VTB Europe ein

Ende März hatten vier von fünf Vorständen das Geldhaus verlassen. Nun sorgt die Bafin dafür, dass die notwendige Zahl an Geschäftsleitern wieder vorhanden ist.

Die Europatochter der zweitgrößten russischen Bank stand zu Beginn des Ukrainekriegs am Abgrund, hat sich inzwischen aber stabilisiert. (Foto: Reuters) Das Logo der VTB Bank

Frankfurt Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hat bei der VTB Europe einen Sonderbeauftragten eingesetzt. Das teilte die Bafin am Dienstag mit. Die Maßnahme soll sicherstellen, dass die gesetzlichen Anforderungen an die Mindestanzahl an Geschäftsleitern bei einem Kreditinstitut wieder eingehalten werden. Demnach sind mindestens zwei Geschäftsleiter vorgeschrieben.

Ende März verließen jedoch vier von fünf Vorständen das Geldhaus, wie das Handelsblatt exklusiv berichtete. Das einzig verbleibende Vorstandsmitglied bei der VTB Europe war somit bislang Finanzchef Miro Zadro. Der Sonderbeauftragte werde gemeinsam mit Zadro die Rückführung der Geschäftstätigkeit der VTB Europe weiter fortsetzen, heißt es in der Bafin-Mitteilung. Er habe demnach auch Geschäftsleiterbefugnisse.

Die Europatochter der zweitgrößten russischen Bank VTB befindet sich seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Ausnahmezustand. Vor Wochenfrist hatte die Bafin bereits dem Mutterkonzern VTB die Ausübung ihrer Stimmrechte bei der Europatochter untersagt und damit der Muttergesellschaft aus Sankt Petersburg die Kontrolle über die VTB Europe entzogen.