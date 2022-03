Ukraine-Krieg Deutsche Bank weist russische Expats als Wealth-Kunden ab

Das Unternehmen nimmt keine Offshore-Anfragen von russischen WM-Kunden mehr an. Deutsche Bank hatte bereits zuvor ihre Geschäfte in Russland eingestellt.

Das Unternehmen reagiert auf den Krieg in der Ukraine. (Foto: dpa) Deutsche Bank

Das Wealth-Management der Deutsche Bank AG nimmt russische Expats nicht mehr als Kunden an. Die Frankfurter folgen damit anderen Geldhäusern, die ihr Geschäft mit vermögenden Russen zurückfahren.

„Im derzeitigen Umfeld wird die Deutsche Bank keine neuen Offshore-Anfragen annehmen, die WM-Kunden mit russischem Bezug betreffen“, sagte ein Sprecher des größten deutschen Kreditinstituts auf eine entsprechende Anfrage von Bloomberg News.

Die Deutsche Bank hatte bereits zuvor beschlossen, ihr Geschäft in Russland wegen des Kriegs gegen die Ukraine einzustellen. Zu anderen großen Banken, die ähnliche Maßnahmen angekündigt haben, gehören Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. und Citigroup Inc.

Das im Ausland gebunkerte russische Vermögen ist zuletzt ins Visier geraten, weil gegen immer mehr von ihnen Sanktionen verhängt werden. Die Schweizer UBS Group AG und Julius Baer Group Ltd. erklärten, sie hätten auch Kredite an sanktionierte Personen vergeben. Die Deutsche Bank wollte sich nicht dazu äußern, ob sie solche Geschäftsbeziehungen unterhält.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

„Wir unterstützen die Entscheidungen der Bundesregierung und ihrer Verbündeten und setzen Sanktionen strikt und konsequent um“, schrieb der Sprecher der Bank. Auch die Pariser Rothschild & Co. hat aufgehört, russische Staatsbürger als Neukunden anzunehmen, wie Bloomberg News berichtet. Rothschild befürchtet, dass die Sanktionen der Europäischen Union und der USA im Laufe der Zeit immer länger werden könnten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Mehr: Russische Zentralbank – Goldreserven lagern alle im Land