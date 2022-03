Ukraine-Krieg Sparkassentochter Deutsche Leasing stellt das Neugeschäft in Russland ein

Die Sparkassentochter fährt ihr Portfolio in Russland schrittweise herunter. Kunden der Deutschen Leasing sind auch viele deutsche Unternehmen.

Im vergangenen Geschäftsjahr hatte das russische Neugeschäft einen Anteil von einem Prozent am gesamten Neugeschäft.

Frankfurt Die Sparkassentochter Deutsche Leasing hat das Neugeschäft in Russland Anfang März gestoppt. „Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine hat die Deutsche Leasing das Neugeschäft bis auf Weiteres eingestellt“, sagte Unternehmenschef Kai Ostermann am Montag.

Das Portfolio werde sich schrittweise abbauen, wenn Kunden ihre Leasingraten zurückzahlen. „Wir kümmern uns darum, unseren Bestand abzuwickeln.“ Derzeit sichere man den laufenden Geschäftsbetrieb unter den gegebenen Sanktionsbedingungen, sagte Ostermann.

Die Deutsche Leasing ist seit gut 20 Jahren in Russland vertreten, derzeit mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie werden laut Ostermann weiterhin bezahlt. Zu den Kunden der Deutschen Leasing gehören Niederlassungen deutscher Unternehmen, russische Töchter deutscher Firmen sowie russische Unternehmen, die wiederum Kunden deutscher Firmen sind.

Für die Deutsche Leasing spielt der Markt allerdings nur eine kleine Rolle. Im vergangenen Geschäftsjahr, das am 30. September 2021 endete, hatte das russische Neugeschäft einen Anteil von gut einem Prozent am gesamten Neugeschäft.

