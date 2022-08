Ukraine-Krieg US-Großbank Citi wickelt Filialen in Russland ab

Am Donnerstag teilte die US-Bank in New York mit, 15 Filialen mit rund 2300 Mitarbeitern in Russland zu schließen.

Frankfurt Die amerikanische Großbank Citi hat eine Entscheidung über ihr Russlandgeschäft getroffen: Sie beginnt mit der Abwicklung des Filialgeschäfts. Das teilte das Institut am Donnerstag mit. Demnach sollen die 15 Niederlassungen mit rund 2300 Beschäftigten in Russland geschlossen werden.

„Wir haben in den vergangenen Monaten mehrere strategische Optionen ausgelotet“, sagte Citi-Managerin Titi Cole. Angesichts „vieler erschwerender Faktoren“ sei inzwischen aber klar, dass die Abwicklung des Geschäfts am sinnvollsten sei. Die US-Bank rechnet mit Kosten von 170 Millionen Dollar, die durch die Abwicklung anfallen, sich jedoch über die nächsten 18 Monate strecken dürften.

Damit ist auch klar, dass ein möglicher Verkauf des Russlandgeschäfts gescheitert ist. Dem „Wall Street Journal“ zufolge scheiterten Verhandlungen mit der russischen Bank VTB aufgrund der westlichen Sanktionen. Berichten zufolge soll Citi auch mit dem russischen Geldhaus Expobank über den Verkauf eines Teils ihrer Russlandgeschäfte verhandelt haben.

Das Geldhaus hatte bereits 2021 angekündigt, sich aus Russland zurückziehen zu wollen, die Bemühungen in den vergangenen Monaten aber intensiviert. Insgesamt hatte Citi bislang etwa 3000 Beschäftigte vor Ort. Künftig will die Bank in Russland weiterhin multinationale Konzerne betreuen. Citi werde auch den separaten Verkauf von Teilen des Privatkundegeschäfts weiter aktiv verfolgen, sagte ein Citi-Sprecher dem Handelsblatt.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine überdenken internationale Banken ihre Aktivitäten in Russland. Zu den Instituten mit großem Engagement zählen etwa die österreichische Raiffeisenbank International, die italienische Großbank Unicredit und eben auch Citi. Nach eigenen Angaben war Citi Ende Juni insgesamt noch mit einem Geschäftsvolumen von 8,4 Milliarden Dollar in Russland engagiert.

Bislang hat von den europäischen Banken mit Russlandengagement aber lediglich die französische Société Générale (SocGen) einen Verkauf abgeschlossen.

Rückzug aus Russland wird immer schwieriger

Der Schritt von Citi ist auch ein Indiz dafür, dass es für westliche Banken immer schwieriger wird, sich aus Russland zurückzuziehen. So sind sich offenbar Finanzministerium und Zentralbank über die gemeinsame Strategie uneins. Das russische Finanzministerium will den Verkauf russischer Tochtergesellschaften ausländischer Banken blockieren.

„Wir haben in unserer Unterkommission darüber gesprochen, dass wir jetzt, bis sich die Situation verbessert, keine Genehmigung für den Verkauf von Tochtergesellschaften ausländischer Banken sowie ihrer Vermögenswerte in Russland erteilen werden“, sagte der stellvertretende Finanzminister Alexej Moisejew laut der russischen Agentur Interfax im vergangenen Monat.

Die russische Zentralbank zeigt sich bislang jedoch skeptisch. Elwira Nabiullina, die Chefin der Zentralbank sagt, es müssten zwar Entscheidungen über den Verkauf von Tochtergesellschaften ausländischer Banken in Russland individuell getroffen werden. Zudem hingen die Vorgänge von der Haltung gegenüber russischen Banken im Ausland ab. Ihrer Meinung nach ergebe es aber keinen Sinn, jetzt die Verwaltung der Tochterunternehmen selbst zu übernehmen.

Sowohl das Ministerium des stellvertretenden Finanzministers Moisejew als auch die russische Zentralbank müssen derartige Verkäufe absegnen. Bei der Zentralbank ist dies immer der Fall, wenn Anteile von mehr als zehn Prozent erworben werden.

Einen Verkauf strebt auch die britische Großbank HSBC an. Sie ist sich nach eigenen Angaben über einen Verkauf an die Expobank einig. „Nach einer strategischen Überprüfung hat HSBC eine Vereinbarung zum Verkauf von 100 Prozent ihrer Beteiligungen an der HSBC Bank (RR) LLC an Expobank JSC unterzeichnet“, sagte ein Sprecher.

Der Abschluss der Transaktion müsse noch von russischen Behörden genehmigt werden. Der Ausgang dürfte ein weiteres Indiz dafür sein, wie Russland mit den Tochtergesellschaften ausländischer Geldinstitute umgeht.

