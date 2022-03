 Ukraine-Krieg: VR-Chef – UBS braucht Zeit für Russland-Ausstieg

„Ich persönlich, und das müssen meine Nachfolger entscheiden, sehe für viele internationale Banken keine Zukunft im Onshore-Geschäft in Russland“, so Weber.

Hannover Die UBS hat nach den Worten ihres Verwaltungsratschefs schon vor Moskaus Invasion in der Ukraine begonnen, das Engagement in Russland stark zu reduzieren. Angesichts der zu beobachtenden Spannungen sei bereits im Januar klar gewesen, „dass wir besser vorsichtig sein sollten“, sagte Axel Weber im Gespräch mit Bloomberg TV.

In den vergangenen vier Wochen habe die Bank ihre Risiken im Land erheblich reduziert. Während die Bank keinerlei Neugeschäft mehr tätige, sei der Ausstieg aus dem russischen Markt jedoch auf die Schnelle nicht möglich. „Wenn man ein Finanzinstitut abwickelt, das eine zugelassene Bank mit aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen ist, ist das ein langwieriger Prozess“, so Weber.

„Kurzfristig ist es wichtig, dass Sie Ihre Präsenz in der Region und Ihre Verbindungen zu einigen der Kunden mit besonderen Ausnahmeregelungen nutzen, um die Risiken der Kunden zu reduzieren und Ihre eigenen Risiken abzubauen“, erklärte er im Interview mit Bloomberg-TV-Moderatorin Francine Lacqua. Damit sei die UBS derzeit beschäftigt.

„Bei einigen der Verträge handelt es sich um wirklich langfristige Derivatverträge, für die es Sanktionen bei Swift gibt“, erklärte Weber. „Sie müssen in bilateralen Vereinbarungen abgewickelt werden, die die vertraglichen Vereinbarungen ersetzen, und sie müssen von den Aufsichtsbehörden gebilligt werden. Das ist der Prozess, den wir gerade durchlaufen.“

Axel Weber gibt seinen Posten als Verwaltungsratschef der UBS in den kommenden Tagen ab. Sein Nachfolger nach fast einem Jahrzehnt wird der frühere Morgan-Stanley-Topmanager Colm Kelleher.

„Ich persönlich, und das müssen meine Nachfolger entscheiden, sehe für viele internationale Banken keine Zukunft im Onshore-Geschäft in Russland“, so Weber. „Selbst wenn es zu einem Waffenstillstand kommt: Russland hat sich in der internationalen Gemeinschaft ins Abseits gestellt, und das wird ziemlich langfristige Folgen haben.“

