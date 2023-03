Ulrich Reuter Neuer Sparkassen-Chef fordert mehr Unterstützung für Hausbauer

Der designierte DSGV-Präsident schlägt ein Bündel an Maßnahmen vor. Zu Landesbankfusionen äußert er sich zurückhaltender als Amtsinhaber Helmut Schleweis.

Der Jurist folgt an der DSGV-Spitze auf Helmut Schleweis. (Foto: IMAGO/Stephan Görlich) Ulrich Reuter

München, Frankfurt Selten war das Interesse an einer Pressekonferenz des bayerischen Sparkassenverbands so groß wie in diesem Jahr. Verantwortlich dafür ist dessen Chef Ulrich Reuter, der 2024 Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) werden soll.

Reuter wollte sich am Donnerstag zwar nicht explizit zu seiner Agenda als DSGV-Chef äußern. Mit seinen Äußerungen ließ der 60-Jährige allerdings klar durchblicken, welche Themen er als bundesdeutscher Sparkassen-Präsident angehen will.

Großen Handlungsbedarf sieht Reuter vor allem bei der Förderung des privaten Wohnungsbaus. „Wir brauchen mehr gezielte Initiativen der Politik, Menschen zu Wohneigentum zu verhelfen“, forderte er. Dabei sei ein Bündel an Maßnahmen denkbar.

Man könne etwa Darlehenszinsen von der Steuer absetzbar machen, die Grunderwerbsteuern senken oder die Eigenheimzulage anpassen „Der Fantasie ist da keine Grenze gesetzt, der Fantasie der Politik ohnehin nicht.“