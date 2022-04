Umbau Credit Suisse wechselt laut einem Bericht mehrere Topmanager aus

Zürich Die Credit Suisse plant nach Medienberichten einen groß angelegten Vorstandsumbau: Wie die „NZZ am Sonntag“ unter Berufung auf Insider schreibt, sollen Finanzvorstand David Mathers, Chefjurist Romeo Cerutti sowie Asienvorstand Helman Sitohang die Bank verlassen. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete zudem, Cerutti solle durch Markus Diethelm ersetzt werden, der bis November 2021 in gleicher Position bei der UBS tätig war.

Die Bank erklärte dazu lediglich, bei der bereits bekannt gegebenen Umsetzung der neuen Strategie beschäftigten sich Geschäftsleitung und Verwaltungsrat auch mit dem Thema Nachfolgeplanung und Ernennungen für gewisse leitende Positionen. „Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass der Verwaltungsrat noch keine Entscheidung getroffen hat, und wir werden zu gegebener Zeit kommunizieren.“

Mit Mathers und Cerutti trifft es nun offenbar die dienstältesten Vorstände der Credit Suisse. Cerutti leitete seit 2009 die Rechtsabteilung der Bank, Mathers verantwortete seit 2010 die Finanzen. Beide Manager hatten Milliardenverluste und eine Vielzahl von Skandalen bei der Credit Suisse überstanden: vom Schuldeingeständnis der Beihilfe zur Steuerhinterziehung in den USA über einen Genfer Privatbanker, der reiche Kunden aus Osteuropa hinterging bis hin zu Betrügereien mit Anleihen in Mosambik sowie einer Beschattungsaffäre am Züricher Paradeplatz.

Auch die beiden jüngsten Krisen der Bank, die Abwicklung der Greensill-Lieferkettenfonds sowie der Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos, der die Bank fünf Milliarden Dollar an Kapital kostete, hatten vorerst keine Konsequenzen für die altgedienten Manager. Doch vor der Hauptversammlung der Bank am Freitag wurde der Druck auf CEO Thomas Gottstein offenbar zu groß.

Mehrere Stimmrechtsberater empfahlen den Aktionären, die Entlastung des Vorstands zu verweigern. Die Ergebnisse eines internen Untersuchungsberichtes zum Greensill-Skandal wollte die Bank entgegen anderslautender Ankündigungen nicht veröffentlichen. Das Institut veröffentlichte vor der Hauptversammlung lediglich einen Frage-und-Antwort-Katalog, in dem es Pflichtverletzungen von Bankmitarbeitern einräumte.

Runderneuertes Topmanagement

Das Topmanagement ist damit weitgehend runderneuert: Abgesehen von CEO Gottstein und Schweiz-Chef André Helfenstein wurden mit den jüngsten Personalentscheidungen alle übrigen Vorstandsposten seit dem Zusammenbruch von Greensill im März 2021 neu besetzt. Die Bank hat zudem bereits zwei Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrates hinter sich und weitere Aufseherposten neu besetzt.

Seit Jahren befindet sich die Credit Suisse im Umbau, doch die Serie von Fehlschlägen und Affären hat das Institut zum Sorgenkind Nummer eins der europäischen Bankbranche gemacht. Für das Auftaktquartal hatte die Bank erneut einen Verlust in Aussicht gestellt. Innerhalb von drei Monaten musste die Bank zuletzt zwei Gewinnwarnungen verschicken – auch wegen teurer, lang zurückliegender Rechtsfälle.

Zumal die Quittung für die jüngsten Fehlschläge noch aussteht: Credit-Suisse-Kunden, die mit Investments in die Greensill-Fonds Geld verloren haben, bringen sich gerade erst in Stellung. Das US-Repräsentantenhaus hat innerhalb weniger Monate zweimal Bankchef Gottstein per Brief zur Abgabe von Informationen zum Archegos-Kollaps sowie zur Umsetzung von US-Sanktionen gegen Russland aufgefordert.

Mit dem designierten Chefjuristen Diethelm könnte die Credit Suisse einen Manager verpflichten, der im Umgang mit Bankenaufsehern viel Erfahrung vorweisen kann: 2008 handelte er mit den US-Behörden für die UBS einen Steuerdeal aus. Diethelm war zudem in die Aufarbeitung eines durch einen Aktienhändler in Großbritannien ausgelösten Milliardenverlusts involviert. Er trug dazu bei, dass die UBS im Libor-Skandal einer Milliardenstrafe der EU-Wettbewerbshüter entging und sorgte zuletzt dafür, dass ein französisches Berufungsgericht eine Geldbuße gegen die UBS wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung deutlich reduzierte.

Zu den wichtigsten Aufgaben des neuen Rechtsvorstandes gehört es, einen schnellen Kompromiss mit den Greensill-Anlegern zu finden. Einen weiteren jahrelangen Rechtsstreit mit den eigenen Kunden kann sich die Bank kaum leisten.

Mehr: Zweite Gewinnwarnung in drei Monaten: Credit Suisse startet mit Quartalsverlust in 2022