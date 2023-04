Umweltschutz Laut EZB legen 16 Banken ihre Klimarisiken nicht ausreichend offen

15 Prozent der Institute widmen sich nur unzureichend der Frage, ob ihr Geschäft dem Klima schadet, so die EZB-Bankenaufsicht. Doch es zeigen sich auch Fortschritte.

Die EZB-Bankenaufseher haben 2020 einen Leitfaden zur Offenlegung von Klimarisiken erstellt. Doch viele Banken erfüllen ihre Pflichten nicht. (Foto: dpa) Demo gegen Greenwashing

Frankfurt Mehr als ein Dutzend große Geldhäuser der Euro-Zone legen laut EZB-Bankenaufsicht ihre Anfälligkeit für Klimarisiken immer noch unzureichend offen. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe eine Gruppe von Instituten ausfindig gemacht, die bei der Offenlegung hinterherhinkten, teilten die Bankenkontrolleure am Freitag in Frankfurt mit.

Bei 16 Banken, das sind 15 Prozent der betrachteten Institute, sei die Offenlegung solcher Risiken noch nicht ausreichend. Im Vergleich zu 2022 gibt es allerdings klare Fortschritte. 2022 war bei 45 Prozent der betrachteten Institute die Offenlegung noch ungenügend gewesen.

Die EZB-Bankenaufseher haben 2020 einen Leitfaden für Geldhäuser zum Umgang mit Klima- und Umweltrisiken erstellt, in dem sie ihre Erwartungen an die Banken dargelegt haben. Zu den Gefahren, die die Behörden sehen, gehören etwa Investments in emissionsintensive Firmen und klimaschädliche Branchen.

Denn bei diesen könnten sich die Kurse rapide ändern; etwa durch Schwenks in der Politik, durch große Klimavorfälle oder sich ändernde Einstellungen der Anleger. Auch Risiken für die Geschäftstätigkeit wegen extremer Wetterereignisse gehören dazu. Die neuen Berichtsvorschriften werden ab diesem Juni nach und nach wirksam. „Wir erkennen an, dass die Banken Fortschritte gemacht haben, aber weitere Verbesserungen sind dringend nötig", sagte EZB-Direktor Frank Elderson, der Vizechef der EZB-Bankenaufsicht. Dem Bericht zufolge legten nur sieben Banken in allen fünf Berichtskategorien angemessen Informationen offen. Bei den meisten sei die Offenlegung in einem oder in mehreren Feldern noch unzureichend. Bei sechs Banken war laut EZB die Offenlegung in allen Feldern ungenügend.