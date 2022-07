Union Square Ventures Risikokapitalgeber Wenger zu nachhaltigen Investments: „ESG ist Bullshit“

New York Nachhaltigkeit ist einer der Megatrends – und obendrein lukrativ. Das haben Banken und Fondshäuser längst erkannt. Sie alle streben ein „grünes“ Image an. Laut dem deutschen Fondsverband BVI haben im ersten Quartal dieses Jahres 40 Prozent aller investierten Gelder in Publikumsfonds „Nachhaltigkeitsmerkmale“ aufgewiesen.

Albert Wenger hat zu dem Thema eine klare Meinung: „ESG ist Bullshit“, sagt der Risikokapitalgeber im Gespräch mit dem Handelsblatt. ESG („Environment, Social, Governance“) bildet die Themen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung ab. Viele Banken und Unternehmen würden den Menschen nur etwas vormachen, um sich mit einem grünen Image zu schmücken, sagt er. Als Beispiel nennt er Unternehmen im S&P-500-ESG-Nachhaltigkeitsindex. Ende Mai flog etwa der US-Elektroautohersteller Tesla aus dem Index, während der größte US-Ölkonzern Exxon Mobil weiterhin drin ist.

Wenger ist Partner bei der Risikokapitalfirma Union Square Ventures (USV) aus New York, einem der bekanntesten US-Technologieinvestoren. USV investiert mit seinem Fonds in Unternehmen in frühen Wachstumsphasen. So steckte die Firma bereits 2007 Geld in den Kurznachrichtendienst Twitter und den Onlinemarktplatz Etsy. Auch in das Fintech Stripe hat USV früh investiert.

In Deutschland beschäftigt das Thema ESG die Finanzbranche ebenfalls. So gab es kürzlich eine Razzia bei der DWS. Die Fondsgesellschaft der Deutschen Bank steht im Verdacht, ihr Engagement in Sachen Nachhaltigkeit und grüne Investments systematisch übertrieben dargestellt zu haben – auch „Greenwashing“ genannt.

Natürlich gebe es in einem sich entwickelnden Bereich wie ESG, in dem die Standards noch nicht gesetzt seien, noch Unsicherheiten und Fragen, sagte Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing in seiner Funktion als Präsident des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) kürzlich im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Aber: „Allen Marktteilnehmern ist bewusst, wie gefährlich Vorwürfe von Greenwashing sind“, sagte er.

Expertin rechnet mit weiteren Vorwürfen

Christiane Hölz von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) befürchtet, dass es nicht die letzten Vorwürfe gewesen sind: „Der Markt wächst rasant, alle wollen nur noch in nachhaltige Produkte investieren“, sagte sie dem Handelsblatt. Anleger könnten sich dabei jedoch nicht immer auf das ESG-Label verlassen. „Es ist sehr schwierig für Anleger, auf Anhieb zu erkennen, ob man auch wirklich in nachhaltige Unternehmen investiert“, so Hölz.

Doch auch Fonds werden laut Hölz vor Herausforderungen gestellt. Oftmals fehle es an Daten von den Unternehmen, inwieweit sie überhaupt die ESG-Kriterien erfüllen, sagte sie. „Deshalb besteht immer die Gefahr von Greenwashing, ob bewusst oder unbewusst.“

USV setzt selbst auch auf nachhaltige Investments. Im vergangenen Jahr hat die Risikokapitalfirma einen eigenen Klimafonds aufgelegt, um in renditeträchtige Technologien zu investieren, die gleichzeitig die Klimakrise bekämpfen.

Doch die Risikokapitalfirma steckt das Geld nicht nur in klimafreundliche Technologien. USV war auch einer der ersten Investoren von Coinbase. Zwar ist USV derzeit nicht mehr in Coinbase, eine der größten Kryptobörsen weltweit, investiert, dennoch glaubt Wenger weiterhin an Kryptowährungen „als fundamentale Innovation“.

Daran änderte auch der Terra-Crash Mitte Mai nichts, der geschätzte 50 Milliarden Dollar auslöschte und die Kryptowelt erschütterte. Terra ist ein sogenannter Stablecoin, der wertstabil an einen Basiswert aus der Realwirtschaft gekoppelt sein sollte. Bei Terra handelt es sich um eine indirekte Bindung an den US-Dollar. Der Link zur US-Währung, der über ein komplexes System durch die Verknüpfung mit einer weiteren Kryptowährung namens Luna aufrechterhalten werden sollte, kollabierte jedoch während der Marktturbulenzen.

„Es ist genau das gekommen, was viele Leute vorhergesehen haben“, sagt Wenger. Die Hoffnung sei gewesen, dass es einen tatsächlichen Nutzen von Luna geben würde, dass Luna selbst schon etwas wert sei. Doch diese Hoffnung sei falsch gewesen, sagt er. Auch andere Kryptowährungen wie etwa Bitcoin oder Ethereum verzeichneten in den vergangenen Wochen deutliche Rücksetzer.