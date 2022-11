Unstoppable Finance Berliner Kryptofirma bringt Defi-App an den Start – aber ausgerechnet in Deutschland nicht

Unstoppable Finance will per App das dezentrale Finanzwesen in den Massenmarkt bringen. Doch Probleme mit der Aufsicht verhindern einen Start im Heimatmarkt.

Maximilian von Wallenberg-Pachaly (von links), Peter Grosskopf und Omid Aladini bringen ihre App Ultimate an den Start. (Foto: Unstoppable Finance) Das Gründerteam von Unstoppable Finance

Frankfurt Mit der App „Ultimate“ will die Berliner Kryptofirma Unstoppable Finance das dezentrale Finanzwesen, kurz Defi, in den Massenmarkt bringen. Monatelang hat das Team um Mitgründer und CEO Maximilian von Wallenberg-Pachaly auf den Start hingearbeitet. Der fällt nun aber eine Nummer kleiner aus: Die App wird zu Beginn zwar in den meisten westlichen Ländern verfügbar sein – allerdings nicht im Heimatmarkt Deutschland.

Die deutsche Finanzaufsicht Bafin hatte dem Unternehmen am Mittwochabend laut Finanzkreisen mitgeteilt, dass es unter ihre Aufsicht falle – und damit zunächst die Zustimmung erteilen muss. So lange ist der App-Start in Deutschland aufgeschoben. „In Deutschland müssen wir noch ein paar regulatorische Abstimmungen vornehmen und hoffen, dass wir in Kürze auch hier verfügbar sein werden“, teilte ein Ultimate-Sprecher mit.