Unstoppable Finance Berliner Kryptofirma will neue Spezialbank eröffnen – Start für 2024 geplant

Das Berliner Start-up Unstoppable Finance gründet eine vollständig regulierte Vollbank im dezentralen Finanzwesen, die Finanzdienstleistungen anbieten soll.

Maximilian von Wallenberg-Pachaly (von links), Peter Grosskopf und Omid Aladini wollen ihre eigene Bank an den Start bringen. (Foto: Unstoppable Finance) Das Gründerteam von Unstoppable Finance

Frankfurt Im Finanzsektor kursiert eine beliebte Abkürzung, die mehr und mehr als Bedeutung gewinnt: „Defi“ (Decentralized Finance) ist der Oberbegriff für klassische Finanzdienstleistungen, die über eine dezentrale Plattform – beispielsweise eine Blockchain – abgewickelt werden. Nun will das Start-up Unstoppable Finance eine vollständig regulierte Defi-Vollbank, also ein Geldhaus im dezentralen Finanzwesen, eröffnen – und so Banken und Blockchain zusammenführen. Das gab die Berliner Kryptofirma am Dienstag bekannt. Spätestens im Sommer 2024 soll die Bank an den Start gehen. Eine Blockchain ist eine Datenbank mit strengen Regeln für das Hinzufügen von Daten.

Konkret will das Unternehmen eine Vollbank gründen, die Bank- und Finanzdienstleistungen anbietet. Dafür startet das Berliner Unternehmen auch einen eigenen Stablecoin in Form eines E-Geld-Tokens.