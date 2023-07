Unternehmensfinanzierung Fintech Silvr kann dank Citi bis zu 200 Millionen Euro an neuen Krediten vermitteln

Der Pariser Finanzierungsvermittler profitiert vom brummenden Geschäft mit Krediten für kleine und mittelständische Unternehmen. Auch für die US-Großbank Citi ist die Zusammenarbeit lukrativ.

Das Unternehmen hat frisches Kapital eingesammelt. (Foto: Pressefoto) Silvr-CEO Nima Karimi

Frankfurt Das Pariser Fintech Silvr kann neue Kredite in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro vermitteln. Dafür arbeitet es mit der US-Großbank Citigroup sowie Channel Capital zusammen, einem Verwalter alternativer Investmentfonds. Das erfuhr das Handelsblatt vorab von dem Unternehmen.

„Die Nachfrage nach Krediten ist in ganz Europa stark gestiegen, daher freuen wir uns, dass wir diese Nachfrage mit der neuen Kreditlinie decken können“, sagte Nima Karimi, CEO von Silvr. Seit Gründung im Jahr 2020 hat das Unternehmen nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 150 Millionen Euro an Finanzierungsvolumen an „mehrere Hundert“ kleine und mittelständische Unternehmen in Frankreich und Deutschland verteilt.