Unternehmensfinanzierung Höhere Margen, mehr Sicherheiten: Banken sehen bei Krediten genauer hin

Die trüben Konjunkturaussichten machen Banken und Sparkassen vorsichtiger. Unternehmen müssen sich auf schlechtere Finanzierungsbedingungen einstellen.

Viele Kreditinstitute sind bei der Darlehensvergabe vorsichtiger geworden. (Foto: dpa) Bankenviertel in Frankfurt

Frankfurt In der ersten Jahreshälfte sind Unternehmen in Deutschland noch vergleichsweise leicht an Darlehen von Banken und Sparkassen gekommen. Erste Frühindikatoren legen allerdings nahe, dass sich das in den nächsten Monaten ändern wird. Denn schon im zweiten Quartal haben die Banken vorsichtig umgesteuert.

Ein Indiz dafür ist die vierteljährliche Bundesbank-Umfrage Bank Lending Survey, die in der zweiten Julihälfte veröffentlicht wurde. Darin gab eine Mehrheit der Banken an, dass sie ihre Vergaberichtlinien für Unternehmenskredite geringfügig verschärft hat.

Mit den strengeren internen Vergabekriterien, die darüber entscheiden, ob ein Unternehmen ein Darlehen erhalten kann, ist auch der Anteil der abgelehnten Darlehensanträge leicht gestiegen, berichtet die Bundesbank. Noch deutlicher machte sich die Trendwende bei den Kreditkonditionen bemerkbar: Viele Banken haben danach höhere Kreditmargen und damit höhere Zinsen und mehr Sicherheiten von den Firmen verlangt.