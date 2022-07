Unternehmensfinanzierung Silicon Valley Bank: Start-ups entdecken den Kredit neu

Junge Gründer setzen nicht mehr nur auf Eigenkapital. Der klassische Firmenkredit bietet in Krisenzeiten einige Vorteile.

Bei späten Finanzierungsrunden wollen Start-ups vermeiden, dass ihre Bewertung stagniert oder sinkt. Skyline von San Francisco

Frankfurt Die Jungunternehmer in Deutschland und Europa wurden jahrelang in immer größeren Finanzierungsrunden mit Eigenkapital verwöhnt. Doch mit dem Ukrainekrieg und der Gefahr einer Rezession gewinnt der klassische Kredit wieder stärker an Bedeutung.

„Bei Seed-Finanzierungen für ganz junge Start-ups und Serie-A-Finanzierungen sehen wir ein gesundes, gutes Umfeld“, sagt Andrew Parker, Managing Director der Silicon Valley Bank (SVB) in Frankfurt.

Bei den späteren Finanzierungsrunden wollten einige Start-ups aber vermeiden, dass es zu „flat rounds“ oder „down rounds“ kommt. Gemeint sind Finanzierungsrunden, bei denen die Firmenbewertung nicht weiter steigt oder gar sinkt. Deshalb nehme die Nachfrage nach Fremdkapital beziehungsweise Fremdfinanzierungen zu – und davon profitiere die SVB, ergänzt Parker im Gespräch mit dem Handelsblatt.

„Wir haben 3600 Kunden in Europa, davon kommen 80 Prozent aus Großbritannien und zehn Prozent aus Deutschland“, erläutert der Manager. Angaben zum regionalen Geschäftsvolumen macht er keine.

