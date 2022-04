Urteil zu Prämiensparverträgen Sparkasse muss tausende Euro Zinsen nachzahlen – aber weniger als von Kunden erhofft

Das Oberlandesgericht Dresden hat erstmals einen konkreten Referenzzins für Prämiensparverträge festgelegt. Die betroffene Sparkasse muss hohe Nachzahlungen leisten – aber nicht so viel wie von Verbraucherschützern erhofft.

Frankfurt Im Streit um Prämiensparverträge hat erstmals ein Oberlandesgericht (OLG) über die genaue Zinsberechnung entschieden. Das OLG Dresden urteilte, dass einem Kunden der Sparkasse Dresden Nachzahlungen zustehen, aber nicht in der Höhe, wie er gefordert hatte. Das liegt zum einen am Referenzzins, den das OLG festlegte, und zum anderen daran, dass es bei der Zinsberechnung nicht den sogenannten gleitenden Durchschnitt verwendet.

Laut seiner Anwältin Beate Schönfelder von der Kanzlei Dr. Bock & Collegen erhält der Kläger statt etwa 11.000 Euro nun rund 6200 Euro. Viele Verbraucheranwälte und Verbraucherschützer halten einen anderen Referenzzins sowie gleitende Durchschnitte für angemessen und kommen damit auf höhere Rückzahlungen als das OLG Dresden. Der Referenzzins, den sie anführen, spiegelt die Umlaufrenditen von Hypothekenpfandbriefen mit einer mittleren Restlaufzeit von mehr als neun bis zehn Jahren wider.

Konkret setzte das OLG Dresden vergangene Woche als Referenzzins die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere mit acht bis 15 Jahren Restlaufzeit an. Es sprach sich zudem gegen die Nutzung sogenannter gleitender Durchschnitte bei der Zinsberechnung aus – was in diesem Fall zum Vorteil für den Sparkassenkunden gewesen wäre (Az. 5 U 1973/20).

In der Auseinandersetzung geht es um die richtige Zinsberechnung für lang laufende Sparverträge, in der Regel für sogenannte Prämiensparverträge von Sparkassen. Laut Finanzaufsicht Bafin gibt es mehr als eine Million solcher Verträge. Die theoretisch möglichen Rückzahlungen könnten sich auf hohe Milliardenbeträge belaufen.

Bei Prämiensparverträgen erhalten Verbraucher neben dem variablen Grundzins, der sich an einem Referenzzins orientiert, einen mit der Zeit steigenden Bonus, auch Prämie genannt. Der höchste Bonus beläuft sich oft auf die in dem Jahr eingezahlte Sparsumme oder auf die Hälfte davon. Angesichts der Null- und Negativzinsen sind die Verträge für Verbraucher sehr attraktiv, für Sparkassen aber ein Verlustgeschäft.

Zwar hatten viele Sparkassen lange erklärt, sie würden Zinsen in Prämiensparverträgen richtig berechnen. Dennoch zeigten sie sich erfreut über das aktuelle Urteil. Der Ostdeutsche Sparkassenverband erklärte, er und seine Mitgliedsparkassen sähen sich durch zwei Urteile des OLG Dresden bestätigt. Das Gericht habe „den überzogenen Forderungen Dritter, die in der letzten Zeit im Zusammenhang mit Prämiensparverträgen erhoben worden waren, eine klare Absage erteilt“.

Das Urteil zeige, dass die Verbraucherzentrale „weit überzogen und falsche Erwartungen geweckt hat“, sagt die Sparkasse Dresden. (Foto: dpa) Verbraucherzentrale

Die Sparkasse Dresden bezeichnet die Berechnungsgrundlage der Verbraucherzentrale Sachsen als falsch. Das Urteil zeige, dass die Verbraucherzentrale „weit überzogen und falsche Erwartungen geweckt hat“. Der Streit um die korrekte Zinsberechnung zieht sich seit etwa drei Jahren hin. Verbraucherschützer haben mehrere Musterfeststellungsverfahren angestrengt. Allein acht hat die Verbraucherzentrale Sachsen eingereicht.

Sparkassen haben Zinsen bisher nicht korrekt berechnet

Die Verbraucherzentrale Sachsen hatte sich im vergangenen Herbst auch mit einer Musterfeststellungsklage vor dem Bundesgerichtshof (BGH) in großen Teilen durchgesetzt. Der BGH hatte damals entschieden, dass Sparkassen die Zinsen in Prämiensparverträgen nur nach klaren Kriterien anpassen dürfen und sie sich an langfristigen Marktzinsen orientieren müssen. Geklagt hatte die Verbraucherzentrale gegen die Sparkasse Leipzig.

Die BGH-Entscheidung führt letztlich zu höheren Zinszahlungen. Allerdings hatte das oberste deutsche Zivilgericht offengelassen, wie genau die betroffenen Sparkassen die Zinsen kalkulieren sollen. Das soll die Vorinstanz, OLG Dresden, mithilfe von Sachverständigen entscheiden.

Überraschend hat das OLG Dresden den Referenzzins aber nicht erstmals – wie eigentlich erwartet – in diesem oder überhaupt in einem Musterverfahren festgesetzt, sondern im Zuge einer Individualklage. Welche Bedeutung dem Urteil beigemessen wird, zeigt sich daran, dass die Ombudsleute bei der Schlichtungsstelle des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands umgeschwenkt sind.

Sie hielten zunächst denselben Referenzzins wie die Verbraucherschützer für geeignet, wenngleich nicht die gleitenden Durchschnitte. Nun nennen auch sie die tägliche Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere mit acht bis 15 Jahren Restlaufzeit.



Im aktualisierten Tätigkeitsbericht der Schlichtungsstelle heißt es: Nachdem der vom OLG Dresden als Sachverständiger beauftragte Finanzprofessor Friedrich Thießen in der mündlichen Verhandlung im März sein Gutachten vorgetragen habe und die Umlaufrenditen börsennotierter Bundeswertpapiere mit einer Restlaufzeit von über acht bis 15 Jahren als geeignete Bezugsgröße benannt habe, „folgen die Ombudsmänner nun seiner Expertise“.

Auch Schönfelder von Dr. Bock & Collegen fürchtet, dass die Entscheidung Folgen für weitere Rechtsstreits hat. „An diesem Urteil werden sich alle Gerichte im Bundesgebiet orientieren. Dies wurde mir schon von diversen Gerichten auch aus anderen Bundesländern so kommuniziert“, sagte sie dem Handelsblatt. Sie kann in diesem Fall nicht vor den BGH ziehen. Das OLG Dresden hat die Revision ausgeschlossen.

Verbraucherzentrale Sachsen will erneut vor den BGH ziehen

Einige Sparkassen sind auf ihre Kunden zugegangenen und bieten Nachzahlungen an, was die Bafin gefordert hatte. Auch diese Rückzahlungen dürften sich nun vielfach an dem Referenzzins aus dem jüngsten OLG-Urteil ausrichten.

Aber Verbraucherinnen und Verbraucher haben noch immer Chancen auf höhere Beträge. Denn auch der Streit um den richtigen Referenzzins dürfte doch noch beim BGH landen. Der Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Sachsen, Michael Hummel, plant das für den Fall, dass das OLG Dresden auch bei anstehenden Musterverfahren den Referenzzins wie im aktuellen Urteil anlegt. „Wenn in diesen Fällen derselbe Referenzzins herauskommt, werden wir auf jeden Fall vor den Bundesgerichtshof ziehen“, sagte Hummel dem Handelsblatt. In dem Musterverfahren ist die Revision möglich.

„Für uns ist der Referenzzins, den das OLG festgesetzt hat, nicht akzeptabel“, sagte Hummel. „Und wir halten einen gleitenden Durchschnitt bei der Berechnung für angemessen.“ Das sei für die Verbraucher angesichts der immer niedrigeren Zinsen in den vergangenen zehn Jahren günstiger. Schon am 4. Mai verhandele das OLG Dresden über zwei weitere Musterverfahren zu Prämiensparverträgen gegen die Sparkasse Bautzen und die Sparkasse Mittelsachsen.

Auch gegen die Sparkasse Dresden will die Verbraucherzentrale vorgehen. Man bereite eine entsprechende Musterklage vor, so Hummel. Für den 13. Mai wiederum sind zwei Verhandlungen beim Bayerischen Obersten Landesgericht angesetzt. Die Musterfeststellungsklagen richten sich gegen die Stadtsparkasse München und gegen die Sparkasse Nürnberg.

