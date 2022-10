US-Bank Bank of America schließt Milliarden-Vergleich mit Anleiheversicherer Ambac

Mehr als zwei Milliarden Dollar forderte Ambac Financial – jene Summe, die der Anleiheversicherer zur Deckung von Anlegerverlusten gezahlt hatte. Nun hat er mit der Bank of America einen Vergleich erzielt.

New York Die Bank of America hat am Freitag einem Vergleich zugestimmt, dem Anleiheversicherer Ambac Financial 1,84 Milliarden Dollar zu zahlen. Ambac hatte versucht, mehr als zwei Milliarden Dollar an Versicherungsansprüchen zurückzuerhalten, die es zur Deckung von Anlegerverlusten auf Wertpapiere gezahlt hatte, die durch 375.000 Wohnungsbaudarlehen von der Countrywide-Einheit der Bank of America besichert waren.

Zwischen 2004 und 2006 versicherte Ambac Wertpapiere, die durch Countrywide-Darlehen im Wert von 25 Milliarden Dollar besichert waren. Der Versicherer behauptete, dass 80 Prozent der Kredite das Ergebnis schlechter Zeichnungsstandards waren oder andere Mängel aufwiesen, die gegen Versicherungsverträge verstießen.

