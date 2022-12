US-Bank Bis zu 4000 Stellen: Goldman baut im Januar wohl Personal ab

In seiner Jahresendbotschaft hat der Chef der Bank laut einem Bericht einen neuen Jobabbau angekündigt. Bis zu acht Prozent der Belegschaft könnte wohl dadurch wegfallen.

„Für unser Führungsteam liegt der Schwerpunkt darauf, das Unternehmen darauf vorzubereiten, diesen Gegenwind zu überstehen.“ (Foto: IMAGO/NurPhoto) David Solomon

New York Die US-Bank Goldman Sachs arbeitet an einer neuen Runde von Stellenstreichungen, die in wenigen Wochen bekanntgegeben werden sollen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf die Jahresendbotschaft von CEO David Solomon an die Mitarbeiter.

„Wir führen eine sorgfältige Überprüfung durch, und obgleich die Diskussionen noch nicht abgeschlossen sind, gehen wir davon aus, dass der Personalabbau in der ersten Januarhälfte stattfinden wird“, wird Solomon zitiert. „Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die sich auf das Geschäftsumfeld auswirken, einschließlich der Verschärfung der monetären Bedingungen, die die wirtschaftliche Aktivität verlangsamen. Für unser Führungsteam liegt der Schwerpunkt darauf, das Unternehmen darauf vorzubereiten, diesen Gegenwind zu überstehen.“

Das Unternehmen könnte versuchen, bis zu acht Prozent seiner Belegschaft oder bis zu 4000 Stellen abzubauen, um einen Gewinn- und Ertragseinbruch einzudämmen, sagten Insider Anfang Dezember Bloomberg. Top-Manager wurden gebeten, potenzielle Kostensenkungsziele zu identifizieren, und es sei noch keine endgültige Zahl für den Stellenabbau festgelegt worden. Ein Sprecher des in New York ansässigen Unternehmens lehnte eine Stellungnahme auf Bloomberg-Anfrage ab. „Wir müssen mit Bedacht vorgehen und unsere Ressourcen klug einsetzen", sagte Solomon dem Finanzdienst zufolge in seiner Botschaft. Goldman-Führungskräfte betonten, dass die Belegschaft der Bank seit Ende 2018 um 34 Prozent auf mehr als 49.000 Mitarbeiter im dritten Quartal dieses Jahres angestiegen ist.

Goldman ist auf Kurs, einen Jahresertrag von etwa 48 Milliarden Dollar (45 Milliarden Euro) zu erwirtschaften, das zweitbeste Ergebnis nach dem Rekord des vergangenen Jahres. Ein kostspieliger Vorstoß in das Consumer Banking und der anschließende Rückzug sowie Ausgaben für Technologie und die Integration von Geschäftsbereichen haben in diesem Jahr zu einem Kostenanstieg beigetragen. Analysten gehen davon aus, dass der bereinigte Jahresgewinn des Wall-Street-Riesen um 44 Prozent sinken könnte.