US-Bank Das lange Leiden von Goldman Sachs

CEO David Solomon, Goldman-Zentrale in New York

New York Es ist kein leichter Tag für David Solomon. Der CEO von Goldman Sachs verkündete am Mittwoch das schlechteste Quartalsergebnis seiner fünfjährigen Amtszeit. Die Erträge des Wall-Street-Hauses sanken in den drei Monaten von April bis Ende Juni um acht Prozent auf 10,9 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn brach um 58 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar ein – ein deutlich größeres Minus als alle anderen US-Großbanken im zweiten Quartal verbuchten.

Goldman Sachs leidet wie die Konkurrenz unter dem anhaltend schlechten Klima im Investmentbanking und dem flauen Handelsgeschäft. Verschärft wird die Lage durch hausgemachte Probleme: Der Vorstoß ins Privatkundengeschäft ist gescheitert und muss nun rückabgewickelt werden. Abschreibungen, unter anderem auf Büroimmobilien, drücken zudem aufs Ergebnis.

„Wir befinden uns mitten in einer strategischen Transformation“, sagte Solomon am Mittwoch vor Analysten. Der Goldman-Chef muss derzeit für vieles geradestehen: Bonuskürzungen, Entlassungswellen und teure strategische Fehler drücken einigen Goldman-Partnern aufs Gemüt. „Goldman führt Krieg mit sich selbst“, titelte das „Wall Street Journal“ im Juni.

Solomon hat derzeit zwei große Baustellen, die sowohl die Zahlen als auch die Stimmung belasten. Da wäre erstens der teure Rückzug aus dem Privatkundengeschäft. Mit der Onlinebank Marcus wollte Solomon eigentlich eine „digitale Privatkundenbank der Zukunft“ schaffen mit einer breiten Palette von Produkten und Dienstleistungen, wie er 2020 auf dem Investorentag verkündete.

Mit der Strategie, die noch unter seinem Vorgänger Lloyd Blankfein eingeführt wurde, wollte Goldman weniger abhängig vom volatilen Geschäft mit dem Investmentbanking und dem Wertpapierhandel werden. Doch der Vorstoß in die „Main Street“ ist nun zu teuer und zu komplex geworden.

Rückstand zu den Erzrivalen

Die Eigenkapitalrendite, ein wichtiges Maß für die Profitabilität, sackte auf vier Prozent ab und liegt damit weit entfernt von der Zielmarke von 15 Prozent, die die Bank mittelfristig erreichen will. Goldman ist hier auch Schlusslicht im Vergleich zur Konkurrenz. Branchenführer JP Morgan Chase hatte vergangene Woche eine Eigenkapitalrendite von 20 Prozent verbucht.

Die aktuellen Zahlen zementieren den Ruf, dass die Ergebnisse von Goldman extrem schwankungsanfällig sind. Dabei wollte Solomon eigentlich genau das ändern.



Anfang des Jahres hat das Institut bereits die Hälfte des Kreditportfolios von Marcus verkauft und dafür im ersten Quartal 470 Millionen Dollar abgeschrieben. Der Rest wurde nun mit einem Gewinn von 100 Millionen Dollar verkauft.

Zudem sucht die Bank einen Käufer für den Kreditanbieter Green Sky, den sie erst 2021 für 2,2 Milliarden Dollar übernommen hat. Da die Bewertungen für Fintechs derzeit deutlich unter den Werten von vor zwei Jahren liegen, verbuchte Goldman darauf im zweiten Quartal Abschreibungen in Höhe von 504 Millionen Dollar. Im Januar hatte Solomon eingeräumt, dass der Vorstoß ins Privatkundengeschäft seit 2020 gut drei Milliarden Dollar Verluste verursacht hatte.

Auch vom Kreditkartengeschäft könnte sich Goldman trennen, wie US-Medien berichten. Mit viel Aufwand hatte die Bank 2019 eine Kreditkarte für den iPhone-Hersteller Apple herausgegeben. Die Partnerschaft beinhaltet auch ein Sparkonto für Kreditkarten-Kunden, das erst im April gestartet ist. Doch auch das passt offenbar nicht mehr in die Goldman-Strategie. Als Käufer könnte American Express infrage kommen, hieß es.

Nach dem teuren Rückzug aus dem Privatkundengeschäft stellt sich die Frage nach der künftigen Strategie. Auf dem jüngsten Investorentag Ende Februar stellte Solomon die Sparte Asset- und Wealth-Management, kurz AWS, in den Mittelpunkt. Der Bereich vereint sowohl das Geschäft mit institutionellen Investoren als auch mit reichen Kunden ab einem Vermögen von 30 Millionen Dollar. Dazu gehört eine Reihe von Private-Equity- und anderen Investmentfonds, die Goldman auflegt. Die Sparte soll künftig „der zentrale Wachstumstreiber“ sein, sagte Solomon im Februar.

Erträge aus Private Banking so hoch wie nie

Im abgelaufenen Quartal zeigte AWS indes gemischte Ergebnisse. Die Erträge gingen um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück, auf 3,1 Milliarden Dollar. Die von dem deutschstämmigen Marc Nachmann geführte Sparte verbuchte zudem Wertminderungen auf Immobilieninvestments. Gerade die Preise von Büroimmobilien sind in vielen Metropolen unter Druck geraten, weil die Mitarbeiter auch gut drei Jahre nach dem Beginn der Pandemie zumindest teilweise weiter von zu Hause aus arbeiten.

Gleichzeitig meldete die Sparte Einnahmen aus Verwaltungsgebühren von 2,4 Milliarden Dollar – ein Rekord, wie Solomon betonte. Auch die Erträge aus dem Private Banking und dem Kreditgeschäft lagen mit 874 Millionen Dollar so hoch wie nie.

Das Drama in den Nachrichten ist deutlich größer als bei uns im Gebäude. Tony Fratto, Pressechef von Goldman Sachs

Goldman nutzte in der Vergangenheit stärker als andere Banken seine eigene Bilanz für Investitionen. Das kann zu großen Schwankungen in den Ergebnissen führen. Nachmann kündigte im Februar an, das Engagement zurückzufahren und sich stärker darauf zu konzentrieren, die Gelder von Kunden zu managen und dafür Gebühren einzunehmen.

Analysten sind nicht überzeugt, dass diese Strategie aufgehen wird. Die Vermögensverwaltung „ist ein Bereich, in den Goldman Kapital und Energie steckt. Aber es ist schwer zu sagen, ob das wirklich einen großen Unterschied machen wird. Der Markt ist zunehmend überfüllt“, gibt Michael Wong von Morningstar zu bedenken.

Zweifel an der Strategie

Erzrivale Morgan Stanley hat nach der Finanzkrise als erstes Wall-Street-Haus diese Strategie verfolgt und mit einer Reihe milliardenschwerer Investitionen seine Position gefestigt. Auch die Citigroup baut die Vermögensverwaltung aus. Dass nun Goldman ebenfalls auf den Trend aufspringen will, „ist nicht wirklich eine wegweisende Strategie“, lästert ein Banker. „Solomon ist dabei, die vergangenen fünf Jahre rückabzuwickeln, und hat keine Idee, wohin die Reise als Nächstes gehen soll.“

Selbst Blackrock-CEO Larry Fink mischte sich in die Diskussion ein. „Es gibt offensichtlich eine Spaltung innerhalb des Unternehmens“, sagte Fink Anfang Juli im Börsensender „Fox Business“. Der weltgrößte Vermögensverwalter ist der zweitwichtigste Aktionär von Goldman. Insgesamt stärkte Fink Solomon jedoch den Rücken und zeigte sich zufrieden mit seiner Arbeit.

Die Diskussionen verunsichern die Goldman-Belegschaft. „Einige unserer Mitarbeiter sind in dem, was sie tun, die Besten der Welt. Wenn die Bank dann einige schwierige Quartale erlebt, kann das eine Menge Stress verursachen“, räumt Pressechef Tony Fratto ein. Die vielen negativen Schlagzeilen um das einst erfolgsverwöhnte Wall-Street-Haus hält er für übertrieben. „Das Drama in den Nachrichten ist deutlich größer als bei uns im Gebäude.“

20 Prozent weniger Gebühren aus dem Investmentbanking nahm Goldman Sachs im zweiten Quartal ein als im selben Zeitraum 2022.

Im Kerngeschäft, dem Investmentbanking, gebe es erste positive Anzeichen, betonte Solomon. „Die Stimmung ist besser als noch vor sechs bis acht Wochen“, stellte er klar. Ähnlich hatte sich am Dienstag auch der CEO von Morgan Stanley, James Gorman, geäußert. Der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation gepaart mit rapide steigenden Zinsen und der Sorge vor einer Rezession hatten Kunden seit dem vergangenen Jahr verschreckt.

Doch die US-Notenbank Fed könnte mit ihren Zinserhöhungen bald am Ende sein, zudem sehen viele Ökonomen inzwischen ein deutlich niedrigeres Risiko für eine Rezession. Daher „nehmen die Gespräche mit Kunden über Fusionen und Übernahmen wieder zu“, sagte Solomon. Im abgelaufenen Quartal gingen die Gebühren im Investmentbanking um 20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück und schrumpften auf 1,4 Milliarden Dollar.

Umstrittene DJ-Karriere des CEO

Aber nicht nur die wirtschaftlichen Probleme machen Solomon zu schaffen. Hinzu kommt Unmut über sein ungewöhnliches Hobby: Unter dem Künstlernamen DJ D-Sol legt er in Klubs und auf Festivals Platten auf. Eigentlich sollte es sein Image aufwerten, zeigen, dass selbst einer der mächtigsten Banker der Wall Street Zeit hat, um seiner Leidenschaft nachzugehen.

Doch der Plan ging nicht auf. Das Bild eines feiernden CEOs hinter dem DJ-Pult „kommt bei vielen intern nicht gut an“, sagt ein ehemaliger Mitarbeiter. Auch Solomons Vorgänger Blankfein soll sich nach einem Meeting in Miami im Februar bei Partnern darüber beschwert haben, wie das „Wall Street Journal“ berichtete.

Die Goldman-Aktie lag zum Börsenstart in New York 1,3 Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um rund vier Prozent gefallen. Morgan Stanley dagegen konnte seit Anfang Januar an der Börse knapp acht Prozent zulegen. Solomon kündigte im Februar ein 30 Milliarden Dollar schweres Aktienrückkaufprogramm an, an dem er weiter festhält. Die Dividende stieg zuletzt um zehn Prozent.

Mehr: Bank of America profitiert von höheren Zinseinnahmen – Gewinn von Morgan Stanley sinkt