US-Bank First Republic kämpft ums Überleben – Aktie stürzt 50 Prozent ab

Denver Die regionale Bank First Republic kämpft gegen einen Vertrauensverlust bei Kunden und Investoren an. Am Dienstag stürzte die Aktie um 50 Prozent ab. Nach schlechten Quartalszahlen, die die Bank aus San Francisco am Montag vorgelegt hatte, sind die Sorgen über die Stabilität der Bank zurückgekehrt.

Das Institut überlegt offenbar, sich von Vermögenswerten im Wert von 50 bis 100 Milliarden Dollar zu trennen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete. Es soll sich dabei vor allem um Hypotheken und Wertpapiere mit langen Laufzeiten handeln, von denen die First Republic einen höheren Anteil als andere Institute in ihren Bilanzen hält.

Die kalifornische Bank, deren Bilanzsumme bei 233 Milliarden Dollar liegt, hatte sich auf vermögende Kunden fokussiert und war bekannt dafür, ihnen große Hypotheken zu günstigen Konditionen auszustellen. In den USA werden Häuserkredite oft zu festen Zinssätzen und mit einer Laufzeit von 30 Jahren vergeben. Durch die zuletzt deutlich gestiegenen Leitzinsen der Notenbank Fed haben diese Hypotheken jedoch deutlich an Wert verloren.

Nach einem Bankrun im März ist das Verhältnis zwischen Krediten und Einlagen aus der Balance geraten, warnen Analysten. Kunden hatten rund um die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) im vergangenen Monat gut 100 Milliarden Dollar von der First Republic abgezogen, wie die Bank am Montagabend mitteilte. Das war mehr als Analysten erwartet hatten. Die Abflüsse sind laut CEO Michael Roffler jedoch weitgehend abgeklungen.

Sich von den Vermögenswerten zu trennen könnten dann den Weg für eine Kapitalerhöhung frei machen, so Bloomberg. Derzeit würden Regulierer mit anderen großen Banken darüber diskutieren, wie ein neues Rettungspaket aussehen könnte. Denkbar sei, dass andere Institute die Vermögenswerte der First Republic zu einem Preis kaufen, der über dem derzeitigen Marktwert liegt. Im Gegenzug könnten sie Optionsscheine oder Vorzugsaktien der First Republic erhalten.

Turbulenzen durch hohe Zinsen

Unklar ist derzeit noch, ob andere Banken dazu bereit wären. Elf große Finanzhäuser haben im März bereits Einlagen in Höhe von 30 Milliarden Dollar bei der First Republic geparkt, um das Institut zu stabilisieren und um ein Signal des Vertrauens zu senden. Amerikas größte Bank, JP Morgan Chase, die Bank of America, Citigroup und andere große Geldhäuser haben solide Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Doch auch sie bereiten sich auf Turbulenzen vor und haben ihre Risikovorsorge für ausfallgefährdete Kredite erhöht. Dass ein Käufer für die First Republic gefunden werden kann, gilt als unwahrscheinlich.

Die Fed hat nach der Pleite der SVB und der New Yorker Signature Bank ein neues Kreditprogramm gestartet, um die Regionalbanken zu stützen. Dort können die Institute Anleihen zum Nennwert als Sicherheiten hinterlegen und Kredite erhalten, um ihre Liquidität zu stärken. Auch First Republic hat davon Gebrauch gemacht, wie das Institut am Montag mitteilte. Mittelfristig könnte das die Bank jedoch in zusätzliche Schwierigkeiten bringen, warnen Analysten.

So zahlt die Bank Zinsen auf die Kredite der Fed und anderer Programme von drei bis fünf Prozent. Für die Kredite, die die Bank großteils in der Niedrigzinsphase vor der Zinswende vergeben hat, erhält sie jedoch geringere Zinsen, was das Geschäftsmodell gefährdet. Die Aktie hat seit Anfang des Jahres 93 Prozent an Wert verloren.

Insgesamt müssen Banken in Zeiten höherer Zinsen ihren Sparern nun höhere Zinsen anbieten. Geldmarktfonds locken mit Renditen von vier bis fünf Prozent und haben zuletzt Rekordzuflüsse verbucht. Der First Republic geht damit genauso wie vielen anderen eine günstige Finanzierungsquelle verloren, die einst ein Eckpfeiler ihres Geschäftsmodells war.

Andere Regionalbanken haben sich nach der SVB-Pleite und der allgemeinen Marktverunsicherung wieder stabilisiert. Die Pacwest aus Los Angeles meldete am Dienstagabend sogar wieder steigende Einlagen. Die Aktie legte daraufhin nachbörslich um gut 16 Prozent zu.

