US-Bank Goldman Sachs verdient deutlich weniger – Aktie steigt trotzdem

Der Gewinn der US-Bank ist im dritten Quartal eingebrochen. Zudem kündigt das Institut eine Umstrukturierung an.

New York Die Flaute im Geschäft mit Übernahmen und Fusionen hat den Gewinne der US-Bank Goldman Sachs gedrückt. Das fünftgrößte Kreditinstitut der USA mit seinem Kerngeschäft im Investmentbanking gab am Dienstag für das dritte Quartal einen Nettogewinn von 2,96 Milliarden Dollar bekannt. Im Vorjahreszeitraum lag der Gewinn noch bei 5,28 Milliarden Dollar.

Nach Eröffnung der Wall Street legten die Titel von Goldman Sachs am Dienstag um fünf Prozent zu, am Nachmittag notieren die Anteile noch drei Prozent im Plus. Der Grund: Der Gewinneinbruch fiel schwächer als erwartet aus.

Bankchef David Solomon kündigte eine Umstrukturierung an, bei der das Geldhaus seine Provisionsgeschäfte aufgrund des schwachen Investmentbanking-Geschäfts neu ausrichten will. „Heute treten wir mit der Neuaufstellung unserer Geschäfte in unsere nächste Wachstumsphase ein, die uns ermöglichen wird, auf unser dominantes Geschäftsmodell zu setzen“, erklärte Solomon.

Das Institut soll auf drei Geschäftsbereiche ausgerichtet werden: Vermögensverwaltung, Global Banking und Markt- und Plattformlösungen.

Pro Aktie verdiente Goldman Sachs im dritten Quartal 8,25 Dollar. Ein Jahr zuvor fiel noch ein Gewinn von 14,93 Dollar je Aktie an. Analysten rechneten mit einem schwächeren Ergebnis von 7,69 Dollar. Die Erlöse der Großbank lagen zwölf Prozent unter dem Vorjahresniveau bei 11,98 Milliarden Dollar. Die Leitzinserhöhung in den USA kurbelte jedoch das Geschäft mit dem Rohstoff-, Devisen- und Anleihehandel an. >> Lesen Sie hier: Wall Street bereitet sich auf schwierige Zeiten vor – Großbanken mit deutlichen Gewinneinbrüchen Die stärksten Bremsspuren zeigten sich bei Goldman Sachs im Investmentbanking: Dort lagen die Erträge mit 1,6 Milliarden Dollar 57 Prozent niedriger als im Vorjahreszeitraum. Zudem legte Goldman mehr Geld für drohende Kreditausfälle zurück. Mit 515 Millionen Dollar fiel die Risikovorsorge fast dreimal so hoch aus wie ein Jahr zuvor, wenn auch nicht mehr so hoch wie im zweiten Quartal. Auch die Rivalen JP Morgan, Morgan Stanley und Wells Fargo hatten für das dritte Quartal signifikante Gewinnrückgänge gemeldet. Mehr: Goldman Sachs will Investmentbanking und Handel zusammenlegen