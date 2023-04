US-Bank Neuer SVB-Eigentümer kämpft um das Kundenvertrauen

Frankfurt Die Kunden der im März zusammengebrochenen Silicon Valley Bank (SVB) ziehen weiterhin Gelder von dem US-Kreditinstitut ab. Das sagte Peter Bristow, Präsident des neuen Eigentümers, der Bank First Citizens, in einem Interview mit der „Financial Times“.

Zugleich bat der Manager die Investoren um Geduld beim Wiederaufbau der Marke. Man sei noch in einem Frühstadium, die Bank zu stabilisieren und zurück ins Geschäft zu bringen. First Citizens stimmte zu, die SVB zu übernehmen, nachdem deren Kollaps weltweit Furcht vor einer neuen Bankenkrise ausgelöst hatte.

Bristow führte den weiteren Abzug von Kundengeldern darauf zurück, dass es infolge des Zusammenbruchs der SVB noch einen gewissen Nachholbedarf gebe. Am 10. März hatte die kalifornische Bankenaufsicht die Silicon Valley Bank geschlossen und der US-Einlagensicherung FDIC unterstellt. Kunden konnten zeitweise nicht auf ihr Geld zugreifen. Die SVB-Pleite ist der größte Zusammenbruch einer US-Bank seit der Finanzkrise im Jahr 2008.

Geschäftsmodell der SVB soll beibehalten werden

Bristow betonte, die in North Carolina ansässige Regionalbank First Citizens sehe jedoch erste Hoffnungszeichen seit der Übernahme. Man habe viel Zeit darauf verwendet, den Menschen das Vertrauen zu geben, dass man die SVB mit einem ähnlichen Geschäftsmodell wie bisher weiterführen wolle. First Citizens will auch den Markennamen der Silicon Valley Bank beibehalten. Zugleich soll sie eine separate Einheit im Unternehmen bilden.

Seit der Übernahme hat die First-Citizens-Aktie um mehr als 77 Prozent zugelegt. In der vergangenen Woche erreichte sie ein Rekordhoch.

First Citizens wird laut Bristow prüfen müssen, was künftig der Schwerpunkt der SVB sein soll. Bislang hat die Bank vor allem Kredite an Risikokapitalgeber vergeben, die das Geld häufig in noch defizitäre Start-ups investierten. Das ist ein Geschäft, in dem First Citizens wenig Erfahrung hat.

Beim ehemaligen Eigentümer der Silicon Valley Bank, der SVB Financial Group, sind unterdessen der CEO und der Finanzchef zurückgetreten. Das Unternehmen lotet derzeit strategische Alternativen für das verbleibende Geschäft von SVB Capital und SVB Securities aus.

Das US-Bankensystem hat sich seit der SVB-Pleite wieder stabilisiert. Doch Spannungen bleiben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, dass zuletzt vor allem die größeren Banken mit Abflüssen von Einlagen zu kämpfen hatten.

