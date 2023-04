US-Bank Rettungspläne für First Repubilc konkretisieren sich: Ein Käufer könnte schon am Montag verkündet werden

Die Einlagensicherung FDIC will anders vorgehen als bei der Übernahme der Silicon Valley Bank und einen Kauf vermitteln. Damit sollen Kosten gespart werden.

Die Bank soll durch einen Verkauf gerettet werden. (Foto: Reuters) First Republic Bank

Denver Für die krisengeschüttelte US-Regionalbank First Republic soll noch an diesem Wochenende eine Lösung gefunden werden. Der Einlagensicherungsfonds FDIC will dabei jedoch anders vorgehen, als bei der Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) und der New Yorker Signature Bank im März.

Das wahrscheinlichste Szenario sieht vor, dass die First Republic am Sonntag der FDIC unterstellt und Teile davon unmittelbar weiterverkauft werden, wie es in Finanzkreisen heißt. Kaufinteressenten könnten bis Sonntagnachmittag Gebote abgeben, wie der Börsensender CNBC am Samstag berichtete. Zu den Interessenten würden unter anderem die größte US-Bank JP Morgan Chase gehören sowie die Regionalbank PNC Financial. Auch die Bank of America würde erwägen, sich an dem Bieterprozess zu beteiligen.