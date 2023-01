US-Banken Bank of Amerika profitiert von Zinsen, Goldmann Sachs verbrennt Milliarden

Die Bank of Amerika und JPMorgan konnten trotz Konjunkturproblemen einen Gewinn verzeichnen. Bei Goldman Sachs und Citigroup hingegen drohen Verluste im Milliardenbereich.

Goldman Sachs hat mit seinen Veruschen auf dem Privatkundenmark eine Milliardensumme verbrannt. (Foto: Reuters) Goldman Sachs Logo

New York, Charlotte Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat mit ihren Gehversuchen auf dem Privatkundenmarkt bereits eine Milliardensumme verbrannt.

Allein die Sammlung von Geschäftsbereichen, die kürzlich in der Sparte Plattform Solutions zusammengefasst wurden, kam in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres auf einen Vorsteuerverlust von 1,2 Milliarden US-Dollar (1,1 Milliarden Euro), wie die Bank am Freitag in einem Bericht an die Aufsichtsbehörden veröffentlichte.

Von Anfang 2020 bis Ende September 2022 summierte sich der Verlust vor Steuern des neuen Segments sogar auf bis zu 3 Milliarden Dollar. Die Bank will ihre Jahreszahlen am Dienstag (17. Januar) veröffentlichen.

Die Sparte Plattform Solutions umfasst Angebote wie Goldmans Apple Card und eine deutlich verkleinerte Version dessen, was die Investmentbank einmal als neue Privatkundensparte geplant hatte. Im Oktober war das Management von seinem Plan abgerückt, ein eigenes Bankangebot für normale Privatkunden aufzubauen.

Bank of America steigert Gewinn im Schlussquartal

Die Bank of America hat zum Jahresende dank höherer Zinseinkünfte und eines florierenden Handelsgeschäfts mehr Gewinn gemacht. Unterm Strich verdiente das zweitgrößte US-Geldhaus im Schlussquartal nach eigenen Angaben vom Freitag 7,1 Milliarden Dollar (6,6 Milliarden Euro) – rund zwei Prozent mehr als vor einem Jahr. Die Erträge stiegen um elf Prozent auf 24,5 Milliarden Dollar. Der Bank of America kam der rege Betrieb an den Finanzmärkten zugute. Dort ließen aufgrund von Inflations- und Rezessionsängsten viele Anleger ihre Portfolios umschichten, was das Handelsgeschäft mit Wertpapieren beflügelte. Außerdem profitierte das Geldhaus aufgrund der strafferen US-Geldpolitik von stark gestiegenen Zinsen, die es bei der Kreditvergabe einstreicht. Überschuss von 11 Milliarden für JPMorgan Gestiegene Zinsen und bessere Erträge aus dem Trading-Geschäft haben den Gewinn von JP Morgan Chase trotz konjunktureller Sorgen im abgelaufenen Quartal um sechs Prozent steigen lassen. Die größte US-Bank erzielte von Oktober bis Dezember einen Überschuss von 11 Milliarden US-Dollar nach 10,4 Milliarden ein Jahr zuvor, wie das Institut am Freitag mitteilte. Der US-Branchenführer erwirtschaftete somit ein Ergebnis von 3,57 Dollar je Aktie und übertraf die Erwartungen der Analysten, die laut Daten von Refinitiv im Mittel mit 3,07 Dollar gerechnet hatten Für das Gesamtjahr 2022 meldete die Bank einen Jahresgewinn von 37,7 Milliarden Dollar. „Die US-Wirtschaft bleibt derzeit stark“ erklärte Konzernchef Jamie Dimon bei der Vorlage der Geschäftszahlen. Doch die endgültigen Folgen der geopolitischen Herausforderungen, der steigenden Inflation und der Geldpolitik seien noch nicht absehbar. „Wir bleiben wachsam und sind auf alles vorbereitet.“ Die Zinswende der US-Notenbank ließ die Nettozinserträge auf über 20 Milliarden Dollar wachsen - fast die Hälfte mehr als im Vorjahr. Dies und die Erträge des von volatilen Märkten belebten Trading-Geschäfts kompensierten Verluste im Investmentbanking. Der starke Rückgang von M&A-Deals weltweit ließ im Investmentbanking von JP Morgan die Erträge um 57 Prozent schrumpfen. Dennoch blieb 2022 das Institut laut eigenen Angaben die weltweit führende Investment-Bank nach Provisionseinnahmen. Der US-Marktführer verbuchte 1,4 Milliarden Dollar an Rückstellungen für drohende Kreditausfälle. US-Bank Citigroup mit Gewinneinbruch zum Jahresende Der US-Finanzkonzern Citigroup hat im Schlussquartal trotz eines starken Handelsgeschäfts deutlich weniger verdient. In den drei Monaten bis Ende Dezember fiel der Nettogewinn im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar (2,3 Mrd Euro), wie das Geldhaus am Freitag in New York bekanntgab. Grund war vor allem eine höhere Risikovorsorge für den Fall eines dauerhaften wirtschaftlichen Abschwungs und steigende Kreditausfälle. Im Tagesgeschäft legten die Einnahmen hingegen deutlich zu. Citi erhöhte die Erträge insgesamt um sechs Prozent auf 18,0 Milliarden Dollar. Besonders die Handelssparte florierte, da viele Anleger aufgrund von Inflations- und Rezessionsrisiken ihre Investments anpassten. Außerdem verbuchte Citi aufgrund der strafferen US-Geldpolitik höhere Zinseinnahmen. Dennoch reagierte die Aktie vorbörslich zunächst mit Kursverlusten auf den Quartalsbericht. Mehr: Banken zahlen EZB-Kredite vorzeitig zurück