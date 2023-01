US-Banken Goldman Sachs mit Gewinneinbruch, Morgan Stanley übertrifft Erwartungen

Goldman-Sachs-Logo an der New Yorker Börse

Frankfurt Goldman Sachs gerät weiter unter Druck: Die US-Großbank musste im vierten Quartal des vergangenen Jahres einen Gewinneinbruch von 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal hinnehmen. Der Nettogewinn lag im Zeitraum von Oktober bis Dezember bei 1,3 Milliarden Dollar. Die Erträge fielen im Vergleich zum Vorjahresquartal um zwölf Prozent auf knapp 10,6 Milliarden Dollar.

Das fünftgrößte Kreditinstitut der USA erwirtschaftete somit ein Ergebnis von 3,32 Dollar je Aktie und lag damit deutlich unter den Erwartungen der Analysten. Laut Daten des Analysehauses Refinitiv hatten sie im Mittel mit 5,48 Dollar gerechnet. Bei Konkurrent Morgan Stanley sah es hingegen etwas besser aus: Das Ergebnis in der Vermögensverwaltung konnte Schwächen in anderen Bereichen dämpfen.

Vor allem das für Goldman Sachs so wichtige Geschäft mit Börsengängen sowie Fusionen und Übernahmen ist nach dem Ukrainekrieg und wegen der steigenden Zinsen branchenweit praktisch zum Erliegen gekommen. Die Erträge im Investmentbanking brachen deshalb auch im vierten Quartal um 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal ein.

Auch das Geschäft mit Privatkunden lastet auf der US-Großbank. CEO David Solomon wollte mit der Initiative das Geschäftsmodell der Bank diversifizieren und die Bank für eine breitere Masse an Kunden öffnen. Doch der Vorstoß war teurer als geplant. Bereits am vergangenen Freitag teilte die Bank mit, dass ein großer Teil des Privatkundengeschäfts hohe Verluste erzielt hat. So soll sich das Minus seit 2020 auf gut drei Milliarden Dollar beziffern. Dabei geht es unter anderem um die Onlinebank Marcus und um das Kreditkartengeschäft.

Zudem erhöhte das Geldinstitut auch die Risikovorsorge für den Fall steigender Kreditausfälle. So legte die Bank im vierten Quartal 972 Millionen Dollar zurück, nach 344 Millionen im Vorjahresquartal.

Die Ergebnisse von Goldman Sachs für das vierte Quartal seien noch miserabler als erwartet, kommentiert Octavio Marenzi von der Kapitalmarktberatung Opimas die Zahlen. Das eigentliche Problem liege aber in der Tatsache, dass die Betriebskosten um 11 Prozent gestiegen seien, während die Einnahmen einbrachen. „Dies deutet stark darauf hin, dass weitere Kostensenkungen und Entlassungen anstehen werden“.

Bereits seit Januar wird darüber berichtet, dass sich Goldman Sachs von 3200 Bankern trennen will. Es wäre die größte Entlassungswelle seit der Finanzkrise 2008.

Morgan Stanley profitierte von steigenden Zinsen

Im Gegensatz zum Konkurrenten übertraf Morgan Stanley die Erwartungen der Analysten. Die Bank musste zwar auch einen Gewinneinbruch hinnehmen – und erzielte einen Nettogewinn im vierten Quartal von 2,2 Milliarden Dollar. Dies bedeutet einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal von fast 40 Prozent. Doch die Analysten hatten im Vorfeld nur ein Ergebnis von 1,19 Dollar je Aktie erwartet, mit 1,26 Dollar übertraf die US-Bank diese.

Bankchef James Gorman erklärte: „Wir haben im vierten Quartal in einem schwierigen Marktumfeld solide Ergebnisse erzielt.“

Die Erträge fielen im Zeitraum von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorjahresquartal um zwölf Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar. Im Investmentbanking brachen sie sogar um 49 Prozent auf 1,25 Milliarden Dollar ein.

Doch ein Rekordergebnis in der Vermögensverwaltung half Morgan Stanley, die Schwächen in anderen Bereichen etwas einzudämmen. So verzeichnete das Geldinstitut in dem Geschäftsbereich einen Umsatz von 6,62 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 5,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Bank profitierte dabei von den deutlich gestiegenen Leitzinsen der US-Notenbank Federal Reserve, die die Nettozinserträge anstiegen ließen.

Im Handelsgeschäft profitierte Morgan Stanley zudem von den unruhigen Börsen. An den Finanzmärkten ließen aufgrund von Inflations- und Rezessionsängsten viele Anleger ihre Portfolios umschichten, was das Handelsgeschäft mit Wertpapieren stärkte.

