US-Großbank Citi nimmt den deutschen Mittelstand ins Visier

Frankfurt Bislang hat sich die US-Großbank Citi in Deutschland vor allem auf Großkunden spezialisiert – nun weitet das Institut sein Angebot im Commercial Banking aus: Künftig wirbt Citi auch um große Mittelständler, wie es in einer Mitteilung heißt, die dem Handelsblatt vorliegt.

„Der Start in Deutschland ist ein wichtiger Schritt für unsere weitere Expansion in Europa in den nächsten Jahren“, sagte Citi-Europachefin Kristine Braden. Die Bank ist nach eigenen Angaben in den vergangenen zwei Jahren in diesem Geschäftsbereich in mehr als zehn westeuropäische Länder expandiert, darunter etwa Spanien, Italien oder Belgien.

Nun folgt Deutschland. Im Fokus stehen laut Citi Firmen sowie Digitalunternehmen aus den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen und Mobilität, die schnell wachsen und international expandieren wollen. Denn diese Sektoren würden besonders gut die Stärken der deutschen Wirtschaft repräsentieren. „Unsere Commercial-Banking-Kunden sollten in der Regel einen Umsatz von einigen Hundert Millionen bis zu mehreren Milliarden Euro generieren“, sagte Braden.

Bislang hat die Bank für die Realisierung der Expansionspläne fünf neue Mitarbeiter eingestellt. Bis zum Ende des kommenden Jahres sollen es um die 20 werden – und damit doppelt so viele wie im hiesigen Großkundengeschäft des Geldinstituts.

Konkret will die US-Großbank ihren Schwerpunkt vor allem im Transaction Banking legen. Dabei geht es im Wesentlichen darum, den Zahlungsverkehr für Unternehmen zu erleichtern sowie Währungsrisiken abzusichern. „Zahlreiche Unternehmen müssen mit einer Vielzahl an Banken zusammenarbeiten, weil keine ihre Bedürfnisse wirklich allein erfüllen kann“, sagte Braden. Darüber hinaus will Citi ihren Kunden Zugang zu Kreditlinien sowie weiteren Bankdienstleistungen aus dem Investment Banking und Privatkundengeschäft gewähren.

Große Konkurrenz

Dabei trifft die US-Großbank jedoch auf harte Konkurrenz im hiesigen Markt: Auch die französische BNP Paribas oder die britische HSBC sind in diesem Segment in Deutschland aktiv. Die Deutsche Bank hat das Transaction Banking zum Wachstumsmarkt erklärt.

US-Konkurrent JP Morgan verkündete erst im Mai, das Geschäft mit dem Mittelstand in Deutschland auszubauen – und dabei vor allem auch große mittelständische Unternehmen mit Jahresumsätzen von 250 Millionen bis zwei Milliarden Euro in den Fokus zu nehmen. Nach eigenen Angaben hat JP Morgan bereits etwa 75 Kunden gewonnen und verdoppelte die Mitarbeiterzahl im vergangenen Jahr auf 15 bis 20.

Die US-Bank Goldman Sachs verkündete im vergangenen Jahr, dass sie in Europa ins Transaction Banking einsteigen will. „Wenn die Regulierer grünes Licht geben, werden wir in den kommenden sechs bis neun Monaten das Angebot in die EU bringen. Deutschland wird ein wichtiger Markt für uns sein“, sagte Hari Moorthy, verantwortlich für die globale Transaktionsbank im September. Bislang ist das neue Angebot jedoch noch nicht an den Start gegangen.

Trotz der großen Konkurrenz zeigt sich Citi zuversichtlich: Andere Banken hätten nicht das globale eigene Netzwerk, betonte Braden.

Nach eigenen Angaben ist das Institut weltweit in 95 Märkten vertreten. Eine solche internationale Aufstellung würden zahlreiche Kunden suchen, gerade in Deutschland, wo viele Unternehmen globale Lieferketten nutzten oder vor Ort im Ausland produzieren und Produkte verkaufen. „Wir schauen uns nicht die Firmen an, die nur in Deutschland aktiv sind, sondern diejenigen, die wirklich global tätig sind“, sagte Braden. Damit will die Bank auch junge Digitalunternehmen für sich gewinnen, die oftmals schnell wachsen und innerhalb weniger Jahre global expandieren wollen.

