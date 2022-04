US-Großbank Gewinn von JP Morgan bricht im ersten Quartal ein

Amerikas größte Bank leidet unter den Folgen des Ukrainekriegs. Auch andere Institute werden unter Druck geraten.

Die US-Bank hat am Mittwoch Zahlen veröffentlicht. (Foto: Reuters) JP Morgan Chase in New York

New York Jamie Dimon bereitet seine Anleger auf schwierige Zeiten vor. JP Morgan meldete am Mittwoch einen Gewinneinbruch von 42 Prozent für das erste Quartal binnen Jahresfrist und erhöht zum ersten Mal seit Pandemiebeginn die Risikovorsorge, um für ausfallende Kredite gerüstet zu sein. „Wir bleiben optimistisch, was die Wirtschaft angeht, zumindest kurzfristig“, sagte der CEO. „Die Verbraucher und die Bilanzen der Unternehmen sind in guter Verfassung. Doch wir sehen große geopolitische und ökonomische Herausforderungen angesichts der hohen Inflation, der Schwierigkeiten bei den Lieferketten und dem Krieg in der Ukraine.“

Im vergangenen Jahr profitierte die Wall Street noch von einer ganzen Reihe von Trends, unter anderem den Mantelbörsengängen, den sogenannten Spacs, und einem weltweiten Boom bei Fusionen und Übernahmen. Doch die Stimmung hat sich in den vergangenen Wochen gedreht. Amerikas größte Bank bekommt die hohe Inflation, steigende Zinsen und die Folgen des Ukrainekriegs auf verschiedene Weisen zu spüren.