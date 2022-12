US-Großbank Morgan Stanley hat offenbar 1600 Stellen abgebaut

Offiziell bestätigen will es die Bank noch nicht. Aber Bankchef James Gorman hat Ankündigungen nun wohl auch Taten folgen lassen und im Investmentbanking Mitarbeiter entlassen.

Die amerikanische Großbank hat laut einem Insider rund zwei Prozent ihrer Belegschaft entlassen. (Foto: dpa) Morgan Stanley

New York Die US-Bank Morgan Stanley hat in Folge der Flaute im Investmentbanking nach Angaben eines Insiders zuletzt rund 1600 Stellen abgebaut. Es gehe um zwei Prozent der weltweit insgesamt mehr als 81.000 Mitarbeiter, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

Über den Abbau bei Morgan Stanley hatte zuerst der Sender CNBC berichtet. Ein Sprecher lehnte gegenüber CNBC einen Kommentar ab. Bereits in der vergangenen Woche hatte Morgan-Stanley-Chef James Gorman in einem Interview auf einer Konferenz angekündigt eine „geringe“ Zahl von Stellen abzubauen.

Zuletzt hatten bereits die US-Banken Goldman Sachs und Citigroup Stellen gestrichen. Die Zinserhöhung der Zentralbanken hat zuletzt bei den meisten Kreditinstituten das Geschäft mit Fusionen und Übernahmen gebremst.