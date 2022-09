US-Institut Goldman Sachs steigt ins europäische Transaction Banking ein

Frankfurt Goldman Sachs macht Europas Banken Konkurrenz: Das US-Institut steigt ins Transaction Banking ein, wie das Unternehmen heute bekannt gab. Die neue Einheit wird in Frankfurt angesiedelt.

„Wir verstehen die Herausforderungen eines komplexen, globalen Treasury-Geschäfts und haben unsere Plattform so konzipiert, dass sie flexibel, sicher und benutzerfreundlich ist, um unsere Kunden bei der Abwicklung und dem Ausbau ihrer Geschäfte zu unterstützen“, sagte Hari Moorthy, der für die globale Transaktionsbank verantwortlich ist, die Goldman 2020 neu aufgebaut hat. Zuerst hatte die „Financial Times“ über den Europa-Start berichtet.

Vor etwa zwei Jahren ist das Geldinstitut mit dem Projekt in den USA gestartet. Im Juni des vergangenen Jahres folgte die Expansion nach Großbritannien. Bereits im September 2021 hatte Moorthy auf dem Handelsblatt-Bankengipfel angekündigt, das Angebot in die EU zu bringen. Nun folgt der offizielle Start.

Beim Transaction Banking geht es im Wesentlichen darum, den Zahlungsverkehr für Unternehmen zu erleichtern. Goldman-Vorstandschef David Solomon hat die Transaktionsbank zu einem wichtigen Teil der Zukunftsstrategie erklärt, die die Bank weniger abhängig vom volatilen Handelsgeschäft machen soll – und um so stabile und wiederkehrende Einnahmen zu erzielen.

In Europa trifft Goldman auf große Konkurrenz. So hat etwa auch die Deutsche Bank das Transaction Banking zum Wachstumsmarkt erklärt. Die US-Bank Citi hatte bereits im vergangenen Monat verkündet, ihr Firmenkundengeschäft in Deutschland auszubauen. Konkret will das Institut den Schwerpunkt ebenfalls vor allem auf das Transaction Banking legen.

Bereits jetzt hat Goldman jedoch schon das selbst gesteckte Einlagenziel übertroffen: Bis 2025 wollte Moorthy 50 Milliarden Dollar an Einlagen erreichen. Aktuell zählt Goldman nach eigenen Angaben in dem Geschäftsbereich bereits mehr als 400 Kunden und mehr als 65 Milliarden Dollar an Einlagen.

Wie groß das Team künftig in Frankfurt sein wird, wollte ein Sprecher auf Anfrage des Handelsblatts nicht beantworten. Zeitnah soll jedenfalls auch ein Büro in Amsterdam eröffnet werden.

Mit dem sogenannten „Banking as a Service“-Ansatz will Goldman nach eigenen Angaben die Beziehungen zu bestehenden Kunden vertiefen – und auch neue Partner gewinnen. Bislang gehörten vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht zur Kernzielgruppe des Wall-Street-Hauses. Das Angebot richtet sich auch an Tech-Unternehmen sowie Start-ups.

Der Europa-Start im Transaction Banking kommt zu einer Zeit, in der die Bank Berichten zufolge den wohl größten Stellenabbau seit Beginn der Coronakrise vorbereitet. Demnach nimmt Goldman den jährlichen Stellenabbauzyklus wieder auf, der während der Pandemie weitgehend ausgesetzt worden war. In welchen Sparten die Bank gegebenenfalls Stellen abbauen will, ist bislang noch unklar. Ende Juni hatte die Bank insgesamt 47.000 Mitarbeiter.

