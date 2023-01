US-Investmentbank Goldman Sachs bereitet offenbar Entlassungswelle vor

New York Das neue Jahr beginnt für die Banker von Goldman Sachs mit schlechten Nachrichten. CEO David Solomon wird noch in dieser Woche mit den geplanten Stellenstreichungen beginnen. Erwartet wird, dass das Wall-Street-Institut rund 3200 Stellen streicht, wie der Finanzdienstleister Bloomberg berichtet. Zuvor war mit gut 4000 Entlassungen gerechnet worden. Es wäre die größte Entlassungswelle seit der Finanzkrise 2008. Ein Sprecher wollte die genauen Zahlen nicht kommentieren.

Das Jahr 2021 war noch ein Rekordjahr für die Wall Street. Doch der Krieg in der Ukraine, gepaart mit hoher Inflation, rapide steigenden Zinsen und Rezessionsängsten haben die gute Stimmung an den Kapitalmärkten verdorben. Das einst lukrative Geschäft mit Börsengängen kam im vergangenen Jahr fast komplett zum Erliegen. Auch die Zahl der Fusionen und Übernahmen, ein Bereich, der 2021 noch einen weltweiten Boom erlebte, brach deutlich ein.

Erwartet werden bei Goldman Kürzungen über praktisch alle Geschäftsbereiche hinweg. Gut ein Drittel der Kürzungen soll aus dem Kerngeschäft, dem Trading und dem Banking kommen. Auch die Einheit, die die Onlinebank Marcus enthält, wird Mitarbeiter abbauen.

David Michael Solomon hatte im vergangenen Jahr bereits eingeräumt, dass der Vorstoß ins Privatkundengeschäft teurer und weniger erfolgreich war, als sich die Bank zunächst ausgemalt hatte. Daraufhin wurden die Ambitionen für Marcus zurückgeschraubt. Bloomberg zufolge soll der Bereich rund um Marcus einen Vorsteuerverlust von zwei Milliarden Dollar verbuchen. Goldman legt in der kommenden Woche Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr vor. Solomon ist zunehmend unter Druck, Erfolge zu liefern. Die Bank wird schon seit Jahren schwächer an der Börse bewertet als die Konkurrenz.

Gerade zu Beginn seiner Amtszeit hat Solomon, der zuvor Goldmans Investmentbanking geleitet hatte, deutlich Stellen aufgebaut. Die Zahl der Mitarbeiter stieg von Ende 2018 bis Ende September um 34 Prozent auf gut 49.000 Mitarbeiter. Während der Pandemie verzichtete die Bank zudem darauf, die Banker mit der schlechtesten Performance zu kündigen. Diese Praktik war vor der Coronakrise üblich an der Wall Street und die Bank kehrt nun dazu zurück. In Finanzkreisen heißt es, die Bank werde aber in jedem Szenario 2023 mehr Mitarbeiter beschäftigen als vor der Coronapandemie.

Auch deutsche Banken werden wohl Boni kürzen

Andere Banken stellen sich ebenso auf härtere Zeiten ein. Die Citigroup hat gleichfalls Stellenkürzungen geplant, allerdings in deutlich geringerem Ausmaß. Gleiches gilt für Wells Fargo. Banker müssen sich insgesamt auf merklich niedrigere Boni einstellen. Das Minus könnte bis zu 45 Prozent betragen, wie aus einer Analyse der Personalberatung Johnson Associates hervorgeht. Diese hat sich auf die Beobachtung von Vergütungen in der Finanzbranche spezialisiert. Sollte es tatsächlich so kommen, wäre dies der größte Einbruch seit der Finanzkrise 2008.

Auch im Frankfurter Bankenviertel muss man wohl mit geringeren Boni rechnen. So sagt etwa Nils C. Wilm, Geschäftsführer bei Bankenwelt Executive Search: „Wir sehen eine branchenübergreifende Bonikürzung von 20 bis 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr im deutschen Investmentbanking.“

Wie das vergangene Jahr gelaufen ist und worauf sich die Topbanker für die kommenden Monate einstellen, wird in den kommenden Tagen klarer werden.

Die großen US-Banken starten am Freitag mit der Quartalssaison. Dann legen Branchenführer JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo und die Bank of America ihre Ergebnisse vor. Erwartet werden deutliche Gewinneinbrüche nach den Rekordzeiten von 2021. Auch für Bankaktien sind es schwierige Zeiten. Der KBW-Bankenindex verlor in den vergangenen zwölf Monaten knapp 30 Prozent an Wert und damit deutlich mehr als der breit gefasste S&P 500, der knapp 17 Prozent einbüßte.

Eine Kaufgelegenheit seien Banken derzeit nicht, glauben Analysten der Deutsche Bank. Zwar profitieren Finanzinstitute grundsätzlich von steigenden Zinsen und die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte den Leitzins 2022 im Rekordtempo auf die Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent angehoben. Gleichzeitig gebe es jedoch Rezessionsrisiken, die derzeit noch überwiegen. Auch die Stimmung an den Kapitalmärkten würde sich so schnell nicht bessern, hieß es. So stufte die Deutsche Bank am Freitag die Papiere von der Bank of America und von JP Morgan herab.

