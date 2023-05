US-Regionalbanken Diese kleine US-Bank will nicht mit der angeschlagenen Pacwest verwechselt werden

Weil ein Geldhaus in den USA unter einem ähnlichen Namen wie die krisengebeutelte Pacwest firmiert, wurden Gerüchte über Probleme laut. Jetzt reagierte die Bank.

Die notleidende Pacific Western Bank in Kalifornien hat mit der Pacific West Bancorp nichts zu tun. (Foto: AP) Bank in der Krise

New York/Düsseldorf In den Reihen der US-Regionalbanken führen Namensähnlichkeiten zu Verwirrung: Die Pacific West Bancorp (PWB), eine kleine Bank mit Sitz im US-Bundesstaat Oregon, fürchtet, mit der kalifornischen Bank Pacific Western (Pacwest) verwechselt zu werden.

„Jüngste lokale und nationale Nachrichtenberichte haben die finanziellen Schwierigkeiten einer Bank mit einem ähnlichen Namen in Kalifornien hervorgehoben, was zu der Befürchtung geführt hat, dass PWB ebenfalls vor ähnlichen Herausforderungen stehen könnte.“ Man wolle jedoch „klarstellen, dass es sich um ein eigenständiges Unternehmen handelt, das in keiner Weise mit der in Kalifornien ansässigen Bank verbunden ist“.

Denn die Zukunft der Pacwest ist ungewiss. Das Unternehmen teilte diese Woche mit, Gespräche mit Investoren und Partnern zu führen. Zur Debatte soll laut Reuters und Bloomberg auch ein Verkauf stehen.