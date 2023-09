USA Fed-Präsidentin von Dallas: „Es gibt noch viel zu tun“

Washington In den USA wird der Präsidentin der Federal Reserve Bank (Fed) von Dallas, Lorie Logan, zufolge eine weitere Straffung der Politik für die rechtzeitige Senkung der Inflation auf zwei Prozent notwendig sein. „Prognosen sind naturgemäß unsicher. Ich gehe jedoch davon aus, dass es noch einiges zu tun gibt“, sagte sie am Donnerstag in einer Rede vor dem Dallas Business Club an der Southern Methodist University. Sie sei nach dem unakzeptablen und schnellen Preisanstieg der vergangenen Jahre noch nicht davon überzeugt, dass die Fed die übermäßige Inflation beseitigt habe.

Die niedrigere Inflation sei zwar ermutigend, aber nicht unbedingt niedrig genug, sagte sie, vor allem angesichts der immer noch starken Arbeitsmärkte. Bei der bevorstehenden Fed-Sitzung auf eine Zinserhöhung zu verzichten schloss sie nicht ganz aus, warnte aber, dass Verzicht nicht gleich Aufhören bedeute.

Der Chef der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, hält sich die Optionen für die künftige Geldpolitik offen. Am Donnerstag sagte er gegenüber der Agentur Bloomberg, dass es immer noch eine offene Frage sei, ob die Geldpolitik einen noch stärkeren Gegenwind auf die Wirtschaftstätigkeit ausüben müsse, um die Inflation wieder auf zwei Prozent zu senken.

Williams lehnte es ab zu sagen, ob die Fed die Zinsen wieder anheben sollte. Der Chef des Fed-Bezirks Chicago, Austan Goolsbee, sagte, er hoffe, das ein goldener Mittelweg in Reichweite sei, bei dem die Inflation gedrückt werde, ohne eine Rezession auszulösen. „Die Dinge bewegen sich in die richtige Richtung, und wir sind mit unserer Politik auf einem guten Weg, aber wir müssen weiterhin datenabhängig sein, die Entwicklungen beobachten und beurteilen, was wir tun müssen, um die Ziele der Zentralbank zu erreichen“, ergänzte der Notenbanker.

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat die Zinsen seit Anfang 2022 aggressiv von nahe null auf eine Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent nach oben getrieben, um die Inflation zu dämpfen und den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen. Die zuletzt gestiegene Arbeitslosenquote und der abebbende Boom am Jobmarkt bieten der Fed nach Einschätzung von Experten Spielraum für eine Zinspause. Der nächste Zinsentscheid der US-Notenbank steht am 20. September an.

Der Chef des Fed-Bezirks Chicago, Austan Goolsbee, sagte, er hoffe, das ein goldener Mittelweg in Reichweite sei, bei dem die Inflation gedrückt werde, ohne eine Rezession auszulösen. „Die Gesamtinflation liegt immer noch über dem Niveau, das wir anstreben“, sagte Goolsbee in einem Interview mit „Marketplace Radio“. Er wies darauf hin, dass er sich vor allem eine Verlangsamung der Inflation bei Gütern und Wohnungen wünsche. „Die Zuversicht wächst, dass wir es schaffen können. Das Einzige, was ich Ihnen sagen möchte, ist, dass das keine Garantie ist“

