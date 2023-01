Venture Capital KfW Capital will mehr privates Wagniskapital mobilisieren

Frankfurt Trotz der aktuell sehr schwierigen Rahmenbedingungen für Venture Capital (VC) und Start-ups in Deutschland blickt der Co-Geschäftsführer der Gesellschaft KfW Capital zuversichtlich ins neue Jahr. „Ich bin davon überzeugt, dass der VC-Markt insgesamt eine gute Zeit vor sich hat“, sagt Jörg Goschin im Gespräch mit dem Handelsblatt.

Zwar sei aktuell ein Rückgang der Investments und der Bewertungen zu beobachten. Aber es müsse berücksichtigt werden, dass 2021 ein Boomjahr mit Rekorden gewesen sei, bevor 2022 die Abkühlung einsetzte. „Korrekturen im VC-Sektor fallen deutlich geringer aus als die scharfen Korrekturen an den Aktienbörsen“, so Goschin.

Auch müsse man unterscheiden zwischen reiferen Tech-Unternehmen, deren Bewertungen sich oft an vergleichbaren, bereits börsennotierten Unternehmen orientierten, und den Start-ups in Frühphasen, deren Bewertungen dagegen oft stabil geblieben seien. Vereinzelt habe es hier sogar auch Steigerungen gegeben. KfW Capital investiert in VC-Fonds, damit diese mit einer starken finanziellen Basis junge Tech-Unternehmen wachsen lassen.

Die Lagebeurteilung der VC-Tochter der staatlichen Förderbank KfW dürfte der Branche Mut machen, die derzeit unter den hohen Zinsen leidet und die erstmals seit vielen Jahren mit einer Rezession konfrontiert werden dürfte.

Insgesamt flossen laut einer Analyse der Beratungsgesellschaft EY im vergangenen Jahr 9,9 Milliarden Euro an deutsche Start-ups – 43 Prozent weniger als 2021. Auch die Anzahl der Deals war geringer und sank von 1160 Abschlüssen auf 1008. Damit wurde dennoch zum zweiten Mal in Folge die Marke von 1000 Deals innerhalb eines Jahres übertroffen, wie aus der Studie hervorgeht.

Die Start-ups in der Hauptstadt sammelten erneut am meisten Risikokapital ein: 4,9 Milliarden Euro wurden 2022 in Berliner Jungunternehmen investiert, 2021 waren es aber noch 10,5 Milliarden Euro gewesen. Angesichts steigender Kapitalkosten und sinkender Bewertungen achteten Investoren EY zufolge mehr auf Rentabilität als auf langfristige Wachstumsversprechen. Jungunternehmen müssen sich laut EY-Partner Thomas Prüver darauf einstellen und zudem einen klaren Weg zur Profitabilität aufzeigen.

Fonds spüren Zurückhaltung

Eine der großen Herausforderungen des VC-Marktes in den nächsten Jahren besteht laut Experte Goschin darin, genügend privates Wagniskapital zu mobilisieren. „Bisher fließen bei jedem Euro von KfW Capital rund 4,6 Euro aus den VC-Fonds in deutsche Start-ups.“ Dieser Multiplikator solle mindestens gehalten, am besten noch erhöht werden. Die institutionellen Geldgeber könnten die Assetklasse Venture Capital noch stärker gewichten, zumal dort große Renditechancen bestünden, ergänzt der VC-Experte.

Die Fonds für Risikokapital spüren nach Einschätzung von Branchenbeobachtern vereinzelt die Zurückhaltung der institutionellen Geldgeber wie etwa der Versicherungen und Pensionskassen, weil mit steigenden Zinsen die quasi risikolosen Staatsanleihen aus Industrieländern wieder eine Anlagealternative werden.

In Europa beträgt das nicht investierte Wagniskapital Ende 2022 laut dem Analysehaus Pitchbook gut 56 Milliarden Euro. Die Fachleute gehen hier davon aus, dass dieses Kapital auch 2023 zunehmen dürfte, aber eher deshalb, weil es weniger Investments geben könnte.

Goschin sieht es als Aufgabe der KfW Capital an, selbst in schwierigen Zeiten kontinuierlich zu investieren. Im Jahr 2022 habe man über die Programme der Förderbanktochter rund 400 Millionen Euro in VC-Fonds investiert. Für das laufende Jahr 2023 rechnet der Experte mit einer weiteren Steigerung. Dabei würden der Kampf gegen den Klimawandel und die digitale Transformation wichtige Themen sein.

„Wenn man der aktuellen geopolitischen Krisensituation etwas Positives abgewinnen will, dann die Tatsache, dass sie die Investoren und Investorinnen dazu bringt, sich stärker mit klimafreundlichen Technologien zu beschäftigen“, sagt Enrico Reiche, Director bei der Unternehmensberatung PwC Deutschland.

Mit 62 Prozent betrachten wesentlich mehr Geldgeber als im Vorjahr diese Branche häufig oder immer als Investitionsschwerpunkt, geht aus einer Studie unter Beteiligung von PwC hervor.

In 77 Fonds investiert

Zum 30. November war KfW Capital in insgesamt 77 VC-Fonds investiert, davon entfiel knapp die Hälfte auf den Bereich Information & Communication Technology, 20 Prozent auf Life Science und fünf Prozent auf Industrial Tech. Bei den übrigen handelt es sich um Generalisten-Fonds, die mehrere Themen und Phasen abdecken.

Ein Beispiel für die Investments ist Acton Capital Partners, ein europäischer Venture-Capital-Fonds mit Sitz in München. Das Acton-Team investiert seit 1999 in Internetunternehmen. Im Portfolio findet sich etwa Seatti, das sich Themen wie „Shared Workspace“ und „Hybride Work“ widmet.

Jörg Goschin

Ein weiteres Investment von KfW Capital ist Cusp Capital, ein 2021 gestarteter VC-Fonds mit Büros in Essen und Berlin. Zuletzt investierte der Fonds unter anderem in die deutschen Unternehmen Sides (Software für Gastronomiebetriebe), Hero (Software für Handwerksbetriebe) sowie Immerok (Technologieplattform für die Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit).

Zukunftsfonds des Bundes ist gut gestartet

Auch der Zukunftsfonds des Bundes, den die KfW Capital in dessen Auftrag koordiniert, ist laut Goschin gut gestartet. „Von den zehn Milliarden Euro, die bis 2030 investiert werden, sind bereits 8,2 Milliarden Euro abrufbar. Zugesagt wurden 1,2 Milliarden Euro.“

Oftmals sind bei den Wagnisfinanzierern und auch den Start-ups relativ wenige Frauen in Führungspositionen vertreten. Hier sieht Goschin noch Potenzial, denn gemischt besetzte Teams in Start-up-Firmen oder VC-Fonds seien oft erfolgreicher.

Das Thema Nachhaltigkeit sei hingegen mittlerweile etabliert. Risikokapitalfonds wüssten diesbezüglich, was von ihnen erwartet werde, und berücksichtigten ESG-Kriterien im Investmentprozess. Die Einhaltung der KfW-Ausschlussliste auf Ebene der Portfoliounternehmen sei eine zentrale Anforderung, sagt Goschin.

