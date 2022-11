Venture Capital KfW-Studie: Wagniskapital bekommen fast nur von Männern geführte Start-ups

Frankfurt Gründerinnen kommen in Deutschland deutlich schwerer an Wagniskapital als Gründer. Mit rund 83 Prozent entfällt die überwiegende Mehrheit der Venture-Capital-Deals in Deutschland auf rein männlich besetzte Gründungsteams, elf Prozent auf gemischte Teams und nur fünf Prozent auf rein weibliche Gründerinnenteams. Zu diesem Ergebnis kommt die KfW Research, die sich mit den Herausforderungen für „Female Entrepreneurship“ befasst hat.

Das Ergebnis: Zentrale Hürden für die Gründungstätigkeit von Frauen sind kulturell und gesellschaftlich bedingt, aber auch die Finanzierung spielt eine wichtige Rolle. Viele Gründungspläne von Frauen wie auch von Männern bleiben wegen fehlender Mittel unverwirklicht. Speziell der Zugang zu Venture Capital (VC) ist für Gründerinnen aber eben deutlich schwieriger als für Gründer.

An dieser Verteilung habe sich in den letzten Jahren nahezu nichts verändert, so die KfW. Beim Deal-Volumen hat sich der Unterschied zwischen den Geschlechtern laut der Analyse sogar erhöht. Von jedem Euro VC-Investitionen in Deutschland im Jahr 2021 entfielen 91 Cent auf rein männliche Gründerteams, sieben Cent auf gemischte Teams und lediglich zwei Cent auf rein frauengeführte Start-ups.

„Es ist eine unbequeme Wahrheit, aber im deutschen VC-Markt besteht ein ausgeprägtes Gender Funding Gap. Im nach wie vor männlich dominierten VC-Ökosystem erschweren unbewusste Vorurteile und gewachsene Netzwerke VC-Finanzierungen für Gründerinnen deutlich. Dadurch sind die Anreize, überhaupt ein Start-up zu gründen, für Frauen geringer“, fasst die Chefvolkwirtin der KfW, Fritzi Köhler-Geib, die Situation zusammen.

Um die Geschlechtervielfalt in der VC-Branche zu erhöhen, komme Wagniskapitalfonds eine entscheidende Rolle zu, hier brauche es mehr Geschlechtervielfalt in den Investment-Teams. Das werde dann auch mehr Diversität in den finanzierten Start-ups zur Folge haben. „Auf Belegschaftsebene sind in den VC-Fonds 17 Prozent der Beschäftigten weiblich. Auf Partnerebene sind es nur noch sieben Prozent. Hier gilt es also auch, bessere Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen“, ergänzt Köhler-Geib.

KfW: Mobilisierung von Gründerinnen ist eine gesellschaftliche Aufgabe

Ein reges Gründungsgeschehen hält eine Volkswirtschaft fit im internationalen Wettbewerb. In Deutschland ist die Gründungstätigkeit in den vergangenen 20 Jahren aber erlahmt. Um wieder eine höhere Dynamik zu erreichen, müssen Frauen eine größere Rolle spielen, als das heute der Fall ist.

Die Mobilisierung von Gründerinnen ist laut der KfW eine wirtschaftliche Chance und gesellschaftliche Aufgabe. Darüber hat Köhler-Geib kürzlich mit den Teilnehmenden des wirtschaftspolitischen Frühstücks in der KfW Berlin gesprochen. „Das rege Interesse und die Diskussion haben gezeigt, wie wichtig das Thema im politischen Berlin ist“, sagt die Ökonomin. Auch gehe die Bundesregierung ja bereits erste Maßnahmen zur Verbesserung der Situation an.

So würden mit der Initiative ‚EXIST Women‘ gezielt Gründerinnen aus Wissenschaft und Forschung angesprochen und mit der Initiative „FRAUEN unternehmen“ Vorbild-Unternehmerinnen aus dem MINT-Bereich sichtbarer. Damit sei der richtige Weg eingeschlagen worden.

Betrachtet man alle Existenzgründungen in Deutschland in den letzten zehn Jahren, so zeigt sich, dass Gründerinnen seltener Finanzmittel einsetzen als Gründer. Wurde Kapital eingesetzt, dann von Gründerinnen im Schnitt mit gut 13.000 Euro nur halb so viel wie von Gründern mit gut 26.000 Euro.

Das hat laut der KfW strukturelle Gründe: Frauen gründeten häufiger im Nebenerwerb, seltener im Gründungsteam oder mit Mitarbeitern, häufiger im Dienstleistungsbereich und seltener mit Wachstumswunsch. Diese Merkmale seien alle mit weniger Finanzmitteleinsatz verbunden.

