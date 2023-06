Verbraucherinsolvenz Warum Privatleute in die Schuldenfalle geraten – Zahl der Betroffenen sinkt

Steigende Preise belasten geringe Einkommen überproportional stark. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Verbraucherinsolvenzen künftig steigt.

Die mittlere Schuldenhöhe der Ratsuchenden liegt bei gut 16.500 Euro. (Foto: dpa) Creditreform

Berlin Arbeitslosigkeit bleibt der Hauptgrund für eine Überschuldung deutscher Privatpersonen: In knapp 20 Prozent der Fälle treffe dies zu, zeigt der neue Überschuldungsreport des Instituts für Finanzdienstleistungen (IFF).

Es folgen Krankheit (knapp 13 Prozent) und Scheidung/Trennung (gut zehn Prozent). Mehr als zehn Prozent rutschen wegen eines zu geringen Einkommens in die Verschuldung. Das wirft ein Schlaglicht auf den Niedriglohnsektor, in dem nach Angaben des Statistischen Bundesamts 2022 knapp 20 Prozent der Beschäftigten in Deutschland tätig waren.

Eine gescheiterte Selbstständigkeit wird in 8,4 Prozent der Fälle der Hauptgrund. Allerdings schätzt das IFF die Betroffenheit dieser Zielgruppe deutlicher höher ein, da für sie nur ein lückenhaftes Beratungsangebot bestehe.

Jährlich legt das IFF gemeinsam mit der Stiftung Deutschland im Plus eine bundesweite Studie zur Situation überschuldeter Haushalte in Deutschland vor. Basis für diese nicht repräsentative Studie ist beispielsweise die Auswertung von mehr als 16.400 Beratungen, die 78 Schuldnerberatungsstellen 2022 begonnen haben.