Vergütung Deutsche Bank ändert Bonus-Regeln – Individuelle Leistung zählt stärker

Deutsche Bank in Frankfurt

Frankfurt Die Deutsche Bank will die individuelle Leistung ihrer Mitarbeiter bei der Bemessung der variablen Vergütung wieder stärker gewichten. Das Institut hat deshalb ein neues Bonussystem erarbeitet, das sich erstmals auf die Auszahlungen im Jahr 2024 auswirken wird. Das erfuhr das Handelsblatt aus Finanzkreisen, zuerst hatte „Finanz-Szene“ darüber berichtet.

Die neuen Regeln betreffen grundsätzlich alle außertariflich bezahlten Mitarbeiter ab der Ebene der Managing Directors, also auch Directors und Vice Presidents. Das bedeutet: Für Tarifbeschäftigte und für den Vorstand gelten diese Vorschriften nicht. Auf die Größe des Bonustopfs hat die Reform keine Auswirkung, wohl aber darauf, wie dieser Topf künftig verteilt wird.

Bislang speiste sich die variable Vergütung aus zwei Komponenten: der Gruppenkomponente und der individuellen Leistung. Letzteres kam nach Meinung vieler Manager des Instituts dabei oft zu kurz, heißt es in Finanzkreisen. Starke individuelle Leistungen hätten in vielen Fällen keinen besonders großen Einfluss auf die Höhe des Bonus gehabt.

Nun bestätigte ein Sprecher der Bank, dass die Gruppen- und die individuelle Komponente zu einer zusammengelegt werden sollen. Künftig können Vorgesetzte den Bonus damit vollständig an die individuellen Leistungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern koppeln.

Die Ausgestaltung der variablen Vergütung ist bei der Deutschen Bank seit den Skandalen während und nach der Finanzkrise ein heikles Thema: Die teils extrem hohen Boni für Investmentbanker gelten als ein Grund für die Gesetzesverstöße und die hohen geschäftlichen Risiken, die die Bank jahrelang eingegangen war – und für die sie mit teils hohen Geldbußen bestraft wurde. Aus diesem Grund reformierte das Institut 2016 das Vergütungssystem und rückte Gemeinschaftsleistungen stärker in den Fokus.

Deutsche Bank: Kein Rückfall in alte Muster

Für die Gruppenkomponente waren neben der Eigenkapitalrendite auch „konservative“ Faktoren wie die Höhe der Kernkapitalquote, die Verschuldungsobergrenze oder die Kostenentwicklung maßgeblich. Diese Faktoren werden auch künftig die Bonuszahlungen beeinflussen – allerdings eher bei der Frage, wie viel Geld es insgesamt in der Bank oder auch in der einzelnen Abteilung zu verteilen gibt.

Die stärkere Zuwendung auf individuelle Leistung will man in der Bank allerdings nicht als Rückfall in alte Muster verstanden wissen. Die individuelle Leistung bemesse sich nicht unbedingt nur daran, wie viel ein Mitarbeiter verkaufe, sondern auch daran, wie er das tue.

Schon in den vergangenen Jahren hatte die Bank sich darum bemüht, die variable Vergütung vom Erfolg einzelner Geschäftsbereiche abhängig zu machen und stärker als in der Vergangenheit zu differenzieren. Das bekommen in diesem Jahr vermutlich die Investmentbanker zu spüren: Die Boni der Sparte sollen Finanzkreisen zufolge insgesamt um knapp zehn Prozent sinken.

Dennoch können sich die Wertpapierhändler der Sparte auf eine höhere variable Vergütung einstellen. Umso heftiger sollen die Einschnitte dafür im Emissions- und Beratungsgeschäft ausfallen, das 2022 kaum verdient hatte.

