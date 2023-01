Vergütungs-Analyse BayernLB hat die meisten Vergütungsmillionäre unter den Landesbanken

Der Gesetzgeber fordert mehr Transparenz bei der Ausweisung von Vergütungsmillionären. Die bayerische Landesbank zählte zuletzt insgesamt 17.

Die BayernLB brachte 17 Mitarbeiter mit einer Gesamtvergütung von über einer Million Euro in 2021 hervor. (Foto: imago/photothek) Hauptsitz der BayernLB in München

München Bei der BayernLB gibt es unter den vier großen deutschen Landesbanken die mit Abstand meisten Vergütungsmillionäre. Das zeigt eine Erhebung von Bloomberg. Mit Ausnahme der im Umbau befindlichen NordLB gehen bei allen Häusern die Zahlen nach oben. Angetrieben werden die Vergütungen von der Altersvorsorge.

Die BayernLB brachte 17 Mitarbeiter mit einer Gesamtvergütung von über eine Million Euro in 2021 hervor, verglichen mit zehn ein Jahr zuvor. Bei der LBBW waren es acht, was einem Anstieg von zwei Personen entspricht. Die Helaba – die ihre Daten erst vergangenen Monat veröffentlichte – wies sieben Vergütungsmillionäre aus, also einen mehr als noch 2020. Und bei der NordLB fiel unverändert ein Mitarbeiter in diesen Personenkreis. Angaben für 2022 werden erst später in diesem Jahr erwartet.

„Bei den Landesbanken hat die Zahl der ausgewiesenen Vergütungsmillionäre zuletzt zugenommen. Das liegt unter anderem daran, dass der Gesetzgeber bei diesem Thema mehr Transparenz als früher einfordert und genau festgelegt hat, welche Bestandteile zur Vergütung zählen“, sagte Werner Klein, Inhaber der Vergütungsberatung Compgovernance. Grundgehalt und Bonuszahlungen machen nur einen Teil der Gesamtvergütung aus. Im öffentlich-rechtlichen Bankensektor spielen spezielle Effekte eine größere Rolle bei der Ermittlung der Vergütungsmillionäre. „Landesbanken müssen bei der Gesamtvergütung auch die Alimentierung der betrieblichen Altersversorgung berücksichtigen, die teuer ist und die es in dieser Form bei privaten Banken oft nicht gibt“, erklärte Klein. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen So schreibt auch die BayernLB in ihrem Vergütungsbericht 2021, dass ohne Berücksichtigung der betrieblichen Altersversorgung nur eine Person die Grenze von einer Million Euro „knapp überschritten“ hätte. Deutsche Bank AG mit 520 Vergütungsmillionären Selbst mit 17 Vergütungsmillionären liegt die BayernLB deutlich hinter der Anzahl bei einigen Privatbanken zurück. So weist etwa die Deutsche Bank AG insgesamt 520 Vergütungsmillionäre für 2021 aus. Vorgesehen ist, dass Banken jährlich einen Vergütungsbericht vorlegen und darin auch sagen, wie viele Mitarbeiter mit mehr als einer Million Euro bedacht werden. Das gilt aber nur für sogenannte Risikoträger. Theoretisch könnte es noch weitere Vergütungsmillionäre außerhalb dieser Gruppe geben. Namen müssen nicht genannt werden. Klein zufolge ist aktuell schwer zu sagen, wie es mit den Vergütungspaketen weitergeht. „Auf der einen Seite dürfte in diesem Jahr die Risikovorsorge deutlich steigen, was sich auf die variable Vergütung auswirken könnte“, erklärte er. „Auf der anderen Seiten werden Banken wohl aber auch bemüht sein, gute Leute durch eine entsprechend gute Vergütung zu halten.“ Mehr: Banken und Sparkassen kündigen tausenden Kunden das Bankkonto