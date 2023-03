Vermögensverwalter Blackrock-Chef rechnet mit hartnäckig hoher Inflation

Larry Fink sieht den SVB-Kollaps als Folge des billigen Geldes. Die Staatsverschuldung stoße an ihre Grenzen, die Kapitalmärkte würden zur Finanzierung hingegen wichtiger.

Der CEO von Blackrock prognostiziert in einem Brief an Kunden und Investoren mittelfristig eine Inflation von 3,5 bis 4 Prozent. (Foto: Reuters) Larry Fink

Frankfurt Larry Fink, der Vorstandschef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, rechnet in Zukunft mit einer hartnäckig hohen Inflation und fragt sich angesichts des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB), ob weitere „Dominosteine“ fallen könnten. Es sei aber noch zu früh, um den gesamten Schaden absehen zu können.

Viele Unternehmen und Staaten stünden im Zielkonflikt zwischen Preis und Sicherheit. Einige Führungskräfte entschieden sich dazu, zugunsten widerstandsfähiger Lieferketten und politischer Sicherheiten auf Effizienz und niedrige Kosten zu verzichten.

Dies führe dazu, dass die Preise für Produkte mittelfristig hoch blieben und für die Zentralbanken schwieriger zu kontrollieren seien. „Daher gehe ich davon aus, dass die Inflation in den nächsten Jahren eher bei 3,5 oder 4 Prozent liegen wird“, schreibt Fink in einem Brief an die Investoren und Kunden.