Vermögensverwalter Blackrock will Investoren für Finanzierung der Energiewende gewinnen

Eine neue Fondslösung soll Milliarden in die neue Infrastruktur lenken. Mehr als die Hälfte der Investments geht nach Europa.

Der Vermögensverwalter will einen neuen Fonds für die Energiewende auflegen. (Foto: Reuters) Blackrock

Frankfurt Blackrock bietet seinen professionellen Kunden einen neuen Zugang zur Finanzierung der Energiewende an. Der weltgrößte Vermögensverwalter will im Rahmen einer „Perpetual Infrastructure Strategy“ mit institutionellen Investoren eine Partnerschaft aufbauen, um schneller das Ziel der klimaneutralen Wirtschaft zu erreichen. „Wir stehen vor einem neuen Meilenstein zur Bewältigung der Energiewende. Wir werden mit einer neuen Investmentlösung dabei helfen, die notwendigen Mittel für den Umbau der Energiewirtschaft einzusammeln. Unsere Kunden können so beispielsweise von Investments in erneuerbare Energien profitieren“, sagt Blackrock-Deutschlandchef Dirk Schmitz im Gespräch mit dem Handelsblatt.

„Bei der ‚Perpetual Infrastructure Strategy‘ werden wir anfangs mit internationalen Gründungspartnern zusammenarbeiten. Auch hier werden Europa und Deutschland ein Schwerpunkt sein. Zu den Geldgebern werden beispielsweise Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke, Staatsfonds und Family-Offices zählen“, ergänzt der Finanzmanager.