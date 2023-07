 Vermögensverwalter: Gewinn von BlackRock steigt um ein Viertel

Der Vermögensverwalter hat im vergangenen Quartal von der positiven Börsenentwicklung profitiert. Das verwaltete Vermögen des Konzerns stieg auf 9,4 Billionen Dollar.

Die Nettomittelzuflüsse sind im vergangenen Quartal allerdings leicht gesunken. (Foto: Reuters) BlackRock

Bangalore Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock hat seinen Gewinn dank der Investitionsfreude der Anleger in seine verschiedenen Markt-Fonds gesteigert. Der bereinigte Gewinn stieg im abgelaufenen zweiten Quartal um ein Viertel auf 1,4 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte.

Der in New York ansässige Konzern konnte ein verwaltetes Vermögen von 9,4 Billionen Dollar aufweisen, verglichen mit 8,5 Billionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Die Nettomittelzuflüsse sanken hingegen auf 80 Milliarden Dollar von zuvor 89,6 Milliarden Dollar. Bisher haben die Märkte in diesem Jahr ein Comeback hingelegt und den Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Bankenturbulenzen getrotzt.

