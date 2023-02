Vermögensverwalter Hans-Joachim Reinke bleibt Chef bei Union Investment

Frankfurt Gute Stimmung bei Union Investment: Der Vertrag des Vorstandschefs Hans-Joachim Reinke wurde auf der Aufsichtsratssitzung des genossenschaftlichen Fondsanbieters am Donnerstagabend um drei Jahre verlängert, wie das Handelsblatt von dem Vermögensverwalter erfuhr. Bereits auf der Jahrespressekonferenz Mitte Februar hatte der 60-Jährige gesagt, dass er gerne weiterhin an der Spitze der Union arbeiten würde.

Seit zwölf Jahren führt der aus dem Vertrieb des Hauses stammende Vorstandschef den zentralen Vermögensverwalter der genossenschaftlichen Bankengruppe. Unter Reinkes Führung hat sich die Absatzstärke der Union gefestigt, die ihre Produkte vorrangig über den breiten Vertriebskanal der Volksbanken anbietet, und 2021 und 2022 die höchsten Betriebsergebnisse aller Zeiten bei der DZ Bank lieferte. Das verwaltete Vermögen von aktuell 413 Milliarden Euro hat sich seit Ende 2010 fast verdreifacht, der Gewinn ebenfalls.

In den vergangenen Wochen wurde in Branchenkreisen darüber spekuliert, ob dem in der genossenschaftlichen Gruppe gut vernetzten Reinke eine andere Position im Bankenverbund angeboten wird. Im Hause Union kommt die Vertragsverlängerung des Chefs gut an, Reinke gilt als nahbar und beliebt.

Zudem schließt die Union Lücken in den obersten Führungsriegen: Giovanni Gay, bislang Leiter des Privatkundengeschäfts und Geschäftsführer steigt Anfang März in Vorstand der Union Asset Management Holding auf. Dort verantwortet der 57-Jährige das Privatkundengeschäft sowie den Bereich Infrastruktur.

Gay, der bereits seit 2004 Geschäftsführer bei Union ist, rückt für Ex-IT-Vorstand Alexander Lichtenberg nach, der das Unternehmen Ende des Jahres aus persönlichen Gründen verlassen hat. Da Reinke sich laut Union künftig stärker auf strategische Themen konzentrieren will, übernimmt Gay zudem im Vorstand die Verantwortung für das Privatkundengeschäft.

Aktienchef Benjardin Gärtner wird zudem Anfang März Geschäftsführer der Sparte für Fonds für private Anleger. Der 51-Jährige, der seit 2015 das Aktienfondsmanagement leitet, folgt auf Andreas Köster, der Ende 2022 auf eigenen Wunsch ausschied.

