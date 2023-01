Vermögensverwalter Windhorst-Investment kostet H2O €75 Millionen Rekordbuße

Die Geschäfte von H20 hätten die Möglichkeit der Anleger gefährtet, jederzeit auszusteigen. Einem Manager des Unternehmens droht ein fünfjähriges Managementverbot.

Die französische H20 Asset Management hatte hohe Summen in Windhorsts Unternehmen investiert. (Foto: dpa) Lars Windhorst

Die H2O Asset Management wurde in Frankreich zu einer Rekordstrafe in Höhe von 75 Millionen Euro verurteilt. Der in London ansässige Fonds soll Investoren geschädigt haben, indem er nicht autorisierte Investitionen in illiquide Wertpapiere des umstrittenen deutschen Finanziers Lars Windhorst tätigte.

Der für die Durchsetzung der Finanzmarktregeln zuständige Ausschuss der französischen Finanzaufsichtsbehörde Autorité des Marchés Financiers (AMF) kritisierte die „bewusste Entscheidung“ von H2O, illiquide Anlagen für seine Fondspalette auszuwählen, „die gegen zahlreiche Vorschriften verstoßen.“ Damit habe das Unternehmen letztlich die Möglichkeit der Anleger, jederzeit auszusteigen, gefährdet.

Die französische Ermittlung folgte Berichten der Financial Times von 2019 über das Ausmaß der illiquiden Investitionen in Unternehmen mit Verbindungen zu Windhorst. Als sich die Vertrauenskrise unter den H2O-Kunden mit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie verschärfte, fror die AMF einige Fonds ein, die zu diesem Zeitpunkt bei einem Wert von 1,6 Milliarden Euro standen und auf die Kunden seitdem nicht mehr zugreifen können.

Die beiden Gründer Bruno Crastes und Vincent Chailley wurden zu Geldbußen von 15 Millionen Euro – die Höchststrafe für eine Einzelperson – beziehungsweise 3 Millionen Euro verurteilt, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Entscheidung hervorgeht. Crastes erhielt außerdem ein fünfjähriges Managementverbot. Das Unternehmen will die Entscheidung anfechten, wie es am Mittwochmorgen mitteilte. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Bei einer Anhörung im November beschuldigte die Anklagebehörde der AMF H2O auch, nach der Veröffentlichung des FT-Artikels An- und Rückverkäufe getätigt zu haben. Dabei ging es der Behörde insbesondere um die Bewertung der Anleihen von Tennor Finance, die von einem von Windhorst kontrollierten Unternehmen ausgegeben wurden. Unabhängig davon haben Anleger der Investorengruppe „Collectif Porteurs H2O“ in Frankreich ein Gerichtsverfahren eingeleitet, mit dem Ziel, eine Entschädigung für ihre Verluste zu erhalten. Auch die britische Financial Conduct Authority ermittelt gegen H2O wegen Compliance-Verstößen. Mehr: Windhorst verkauft Mehrheit an Hertha BSC an US-Investor