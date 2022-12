Vermögensverwaltung Auch Blackstone-Kreditfonds stößt an Rückzahlungslimit

Blackstone an der New Yorker Börse

Frankfurt Der prominente US-Investor Blackstone kämpft bei einem weiteren seiner Fonds mit Abflüssen. BCRED, ein von Blackstone betriebener privater Kreditfonds, der nach Angaben des Informationsdienstes Bloomberg 50 Milliarden Dollar verwaltet, hat laut einer regulatorischen Mitteilung das Limit der vierteljährlich zulässigen Rückforderungen von Kundengeldern erreicht.

Bis zum Ende des vierten Quartals des Geschäftsjahres, das bis zum 30. November laufe, hätten Kunden Rückgabeanträge für fünf Prozent der gesamten Fondsanteile gestellt. Damit sei die in den Fondsbedingungen festgelegte Grenze erreicht worden.

Erst in der vergangenen Woche musste Blackstone aus ähnlichen Gründen die Rückzahlungen aus seinem 69 Milliarden Dollar schweren Immobilienfonds Blackstone Real Estate Income Trust („Breit“) einschränken. Auch bei dem Immobilienfonds hatten Anleger zuvor versucht, zu viel Geld aus dem Fonds abzuziehen.

Im Fall von BCRED betonte Blackstone, dass alle Rücknahmewünsche der Kunden erfüllt würden. Der Fonds verfüge über liquide Mittel von acht Milliarden Dollar und habe im laufenden Quartal netto Zuflüsse verzeichnet.

Das Geschäftsmodell des Blackstone-Fonds besteht darin, Kredite zu vergeben – vor allem an mittelgroße Unternehmen und für Übernahmefinanzierungen. Solche privaten Kreditfonds sind in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der Unternehmensfinanzierungen geworden.

In Europa entfällt der Großteil der Transaktionen auf Übernahmefinanzierungen. Hier machen die sogenannten Debt Funds Boden gut, weil sich die Banken zuletzt eher zurückhaltend zeigten und große Syndizierungen wegen der unsicheren Konjunkturaussichten und wachsender regulatorischer Anforderungen seltener zustande gekommen sind. Allerdings werden die Kreditfonds auch zunehmend in der klassischen Firmenfinanzierung aktiv, etwa bei Investitionen.

Blackstone: Aufseher sind sensibilisiert

In der Regel sind die Darlehen der Kreditfonds etwas teurer als Bankkredite, dafür sind die Kreditgeber aber flexibel, wenn es um Anpassungen der Konditionen geht. Der Finanzdienstleister Preqin geht davon aus, dass die privaten Kreditfonds weiter wachsen und sich die eingesammelten Mittel der Fonds bis zum Jahr 2026 auf 2,69 Billionen Dollar mehr als verdoppeln werden.

Aufseher beobachten derzeit alle Indizien für Spannungen an den Finanzmärkten sehr genau, auch weil sie befürchten, dass die von den großen Notenbanken eingeleitete Zinswende für abrupte Bewegungen an den Märkten sorgen könnte. Die Experten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich sehen dabei gerade auch bei den sogenannten Schattenbanken Risiken. In diese Kategorie fallen alle Spieler an den Finanzmärkten, die ähnliche Geschäfte wie Banken machen, aber nicht so streng reguliert werden.

