Vermögensverwaltung Bär-Tochter akzeptiert Kritik der britischen Finanzmarktaufsicht

Die britische Finanzmarktaufsicht hatte den Umgang der Julius Baer International mit einem Kunden kritisiert. Das Institut hat die volle Verantwortung für das Fehlverhalten übernommen.

Eine Tochtergesellschaft der Vermögensverwaltung hat sich einem Kunden gegenüber fehlverhalten. (Foto: Reuters) Die Julius-Bär-Zentrale in Zürich

Zürich Eine Tochtergesellschaft des Schweizer Vermögensverwalters Julius Bär akzeptiert die Kritik der britischen Finanzmarktaufsicht FCA in Zusammenhang mit dem Umgang mit einem Kunden.

Die Behörde machte in einem Schlussbericht zu den Vorfällen in den Jahren 2009 bis 2014 schwere Versäumnisse von Julius Baer International (JBI) aus, wie das britische Institut am Mittwoch mitteilte. „Wir haben die volle Verantwortung für diese historischen Versäumnisse übernommen und unserem Kunden eine vollständige Wiedergutmachung geleistet“, erklärte JBI-Leiter David Durlacher.

Zudem habe JBI eine Buße in der Höhe von 18 Millionen Pfund bezahlt und seit dem Fehlverhalten organisatorische Änderungen vorgenommen.

