Vermögensverwaltung Bankhaus Metzler traut dem Dax 2023 nicht mehr viel zu

Der Kapitalmarkt-Vorstand verweist auf das anhaltende Risiko einer Rezession. Die älteste deutsche Privatbank bekam die Kursverluste 2022 selbst zu spüren.

Das Bankhaus Metzler ist die älteste Privatbank in Deutschland. (Foto: Martin Starl/Bankhaus Metzler) Bankhaus Metzler

Frankfurt Das Bankhaus Metzler, Deutschlands älteste Privatbank, traut den Aktienbörsen 2023 kaum weitere Kursgewinne zu. „Wir sehen im weiteren Jahresverlauf keinen allzu großen Spielraum mehr an den Märkten“, sagte Vorstandsmitglied Mario Mattera am Dienstag.

Einerseits gebe es noch einige Risiken für die Börsen. Andererseits habe man zuletzt selbst auf dramatische Nachrichten hin relativ geringe Kursrückschläge gesehen. Als Grund führte Mattera an, dass die meisten institutionellen Investoren noch untergewichtet bei Aktien seien.

Man rechne daher eher mit einem Seitwärtsverlauf in diesem Jahr. Zuletzt hat sich der deutsche Leitindex Dax in einer relativ engen Handelsspanne bewegt.

Das Risiko einer Rezession bestehe nach wie vor, sagte Mattera. Für Deutschland rechnen viele Ökonomen derzeit mit einem Miniwachstum, eine Rezession gilt aber nicht als ausgeschlossen.