Vermögensverwaltung Britischer Hedgefonds Odey in der Krise

Nach Vorwürfen wegen sexueller Belästigung gegen den Gründer sucht der Fonds offenbar eine neue Heimat für Vermögen und Mitarbeiter.

Der Hedgefonds-Gründer soll in den vergangenen Jahrzehnten insgesamt 13 Frauen sexuell belästig haben. (Foto: Odey Asset Management) Finanzmanager Crispin Odey

Frankfurt Die Krise rund um den britischen Hedgefonds Odey Asset Management (OAM) spitzt sich weiter zu. Nach übereinstimmenden Medienberichten, die sich auf einen Brief von OAM an seine Investoren berufen, befindet sich die Gesellschaft in fortgeschrittenen Gesprächen, Teile des von ihr verwalteten Vermögens und einen Teil des Personals an andere Fonds zu übertragen.

„Wir waren und wir sind in einem konstruktiven Dialog mit unseren Dienstleistern und wichtigen Partnern, es ist allerdings klar geworden, dass einige Investment-Management-Aktivitäten von den jüngsten Ereignissen beeinträchtigt werden“, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg aus dem Brief.

Der Hedgefonds war in Schwierigkeiten geraten, nachdem die Wirtschaftszeitung „Financial Times“ berichtet hatte, dass der Gründer Crispin Odey in den vergangenen Jahrzehnten 13 Frauen sexuell belästigt habe. Odey bestreitet die Vorwürfe und spricht von „einvernehmlichen“ Beziehungen.