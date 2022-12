Vermögensverwaltung DWS will Sonderdividende ausschütten

Die Vermögensverwaltung will ihre Auszahlungsquote auf rund 65 Prozent erhöhen. Zudem wird am Mittwoch eine zum Teil neu aufgestellte Geschäftsführung präsentiert.

Die Fondsgesellschaft präsentiert am Mittwoch nicht nur eine attraktive Dividendenaussichten, sondern auch eine zum Teil neu aufgestellte Geschäftsführung. (Foto: dpa) DWS

Frankfurt Die Fondsgesellschaft DWS will attraktiver für Investoren werden. Ab 2025 will die Deutsche-Bank-Fondstochter ihre Dividenden-Auszahlungsquote auf rund 65 Prozent erhöhen, teilte das Unternehmen in einer Ad-Hoc-Meldung am Dienstagabend mit.

Zudem sollen Aktionäre 2024 von einer Sonderausschüttung in Höhe von bis zu einer Milliarde Euro profitieren. Die Pläne will DWS-Chef Stefan Hoops am Kapitalmarkttag am Mittwoch vorlegen. Die Fondsgesellschaft will am Mittwoch nicht nur mit attraktiven Dividendenaussichten überzeugen, sondern auch mit einer zum Teil neu aufgestellten Geschäftsführung, die es schafft, den Greenwashing-Skandal glaubwürdig aufzuarbeiten. Hoops hat es sich auf die Fahnen geschrieben, das angekratzte Vertrauen in die Fondsgesellschaft wiederherzustellen.

Mehr: DWS will 20 Milliarden Euro für „europäische Transformation“ mobilisieren

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen