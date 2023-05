Vermögensverwaltung Staatsfonds werden bei der Geldanlage vorsichtiger

Staatsfonds achten auf Strategien zur Absicherung und sehen Anlagechancen in Asien. Europa wird wegen hoher Inflation kritisch gesehen.

Die wichtigsten Manager der Staatsfonds schauen nach den großen Linien, nicht nach Details in den Portfolios. Skyline Frankfurt

Frankfurt Die Staatsfonds dieser Welt stellen ihre Anlagepolitik auf die Zeit nach dem Inflations- und Zinsgipfel in den USA und in Europa ein. Dabei sehen sie weiterhin relativ hartnäckige Teuerungsraten auf erhöhtem Niveau sowie eine mögliche Rezession oder niedrige Wachstumsraten der Weltwirtschaft als gravierende Risiken an, ebenso wie mögliche Fehleinschätzungen der Geldpolitik durch die Notenbanken.

Das zeigt eine exklusive Analyse des Finanzkonzerns State Street, der zusammen mit dem International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF) Vermögen im Volumen von 36,7 Billionen Dollar untersucht hat. Dem IFSWF – einem Netzwerk von Staatsfonds – gehören unter anderem die Staatsfonds aus Abu Dhabi, Kuwait, China und Katar an.

Langfristig orientierte institutionelle Investoren sowie Mitglieder des IFSWF richten ihre Vermögensverteilung nur dann neu aus, wenn sich die Rahmenbedingungen grundsätzlich verändern. Das war im vergangenen Jahr der Fall und nun auch 2023 wieder, berichtet State Street.