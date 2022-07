Vermögensverwaltung Unternehmerinnen investieren Millionen in Ride Capital – auch Mario Götze wird Finanzier

Frankfurt Die virtuelle Vermögensverwaltung Ride Capital erhält prominente finanzielle Unterstützung: Die Unternehmerinnen und Business-Angels Lea-Sophie Cramer und Verena Pausder sowie der Profifußballspieler Mario Götze investieren zusammen mit weiteren Investoren insgesamt drei Millionen Euro in das Fintech.

Seit der Gründung hat das Berliner Unternehmen damit gut acht Millionen Euro eingesammelt. Mit dem Geld plant das junge Unternehmen, sich zur digitalen Privatbank weiterzuentwickeln. Seit dem Start der Plattform im September 2020 betreut das Fintech mehr als 1200 aktive Kundinnen und Kunden, das verwaltete Vermögen beträgt insgesamt 250 Millionen Euro.

Zu den Kundengruppen gehören etwa Trader, Unternehmer, Gründer und Privatpersonen, die Beteiligungen an Start-ups halten. Das Geschäftskonto ist für die Kunden kostenlos. Das Berliner Gründerduo Christine Kiefer und Felix Schulte entwickelt mit Ride Capital nach eigenen Angaben „eine digitale Privatbank für Kunden, die in der Regel liquide Vermögen zwischen 0,5 und drei Millionen Euro besitzen“.

Nach Ansicht von Pausder ist Vermögensverwaltung nicht nur etwas für Superreiche. „Vielmehr sind Geldanlage, Vorsorge und Vermögensverwaltung auch für alle anderen relevant.“

Finfluencer, Sportler oder auch Künstler haben laut Ride Capital beispielsweise nur unregelmäßige Umsätze, darauf stelle man sich ein. Bisher habe der Fokus auf vermögensverwaltenden GmbHs gelegen, um Steuern zu sparen. Jetzt gehe es um Investments, beispielsweise in „alternative Anlagen“ wie Private Equity oder Venture-Capital.

Der Profifußballer investiert in Ride Capital. (Foto: IMAGO/Kessler-Sportfotografie) Mario Götze

Private Equity umfasst Übernahmen und Beteiligungen an etablierten Firmen durch spezielle Fonds, Venture-Capital ist der Sammelbegriff für Risikokapital an junge Firmen. „Seit Kurzem können Ride-Kundinnen und -Kunden in den geschlossenen Wagniskapitalfonds von Angel Invest mit Sitz in Berlin investieren. Die Mindestanlage beträgt 200.000 Euro, das Zielvolumen sind 75 Millionen Euro“, sagt Geschäftsführerin Kiefer.

Der Fonds hat bereits ein Investment getätigt. Das Start-up habe diese Finanzierungsrunde aber bisher noch nicht öffentlich bekannt gegeben, sodass dessen Name nicht kommuniziert werden könne. Nach dem Venture-Capital-Fonds plant Ride laut Managerin Kiefer weitere Produkte, unter anderem in den Bereichen Kryptowährungen und Immobiliendarlehen für vermögensverwaltende GmbHs.

Vermögende fordern mehr digitale Kommunikationskanäle

Die Anzahl der Transaktionen im ersten Halbjahr 2022 wurde laut Ride mit 55 Prozent von Optionen dominiert, gefolgt von Aktien mit 29 Prozent und Futures mit neun Prozent. Das Geschäftsvolumen wiederum wurde von Aktien angeführt. Unter den Top Five der Kunden von Januar bis Juni 2022 waren Facebook, Amazon, Tesla, Square und Daimler.

Fast die Hälfte der reichen Kunden will laut einer Studie von Capgemini in den kommenden Monaten ihr Vermögen auf weitere Vermögensverwalter aufteilen. Die Kunden kritisieren Capgemini zufolge die mangelnde digitale Reife der Angebote, fehlende digitale Schnittstellen für die Portfolio-Analyse und zu wenig individuelle Angebote. Die Vermögenden fordern digitale Kommunikationskanäle sowie Angebote und Ratschläge für Nischenprodukte wie Kryptowährungen, Hedgefonds und Private Equity.

Die weltweiten Investitionen in Start-ups aus dem Finanzbereich erreichten im vergangenen Jahr ein Rekordniveau. Das ergab der „KPMG Pulse of Fintech“, für den Daten von Pitchbook ausgewertet wurden. Demnach stieg das Volumen aller Venture-Capital-, M&A- und Private-Equity-Investitionen in Fintechs 2021 auf 210 Milliarden Dollar; das waren 68 Prozent mehr als 2020.

