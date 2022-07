Versicherer Axa verkauft deutschen Lebensversicherungs-Altbestand an Athora

Die Axa will ihr Lebensversicherungs-Geschäft weniger abhängig von Finanzmarkt-Risiken. Das Paket hat ein Volumen von 16 Milliarden Euro.

Der Versicherer verkauft seine Altbestände an Lebensversicherungen an einen Abwickler. (Foto: dpa) Axa

München Wenige Wochen nach Zurich verkauft auch der französische Versicherer AXA einen Teil seines Altbestandes an Lebens- und Rentenversicherungs-Policen in Deutschland an einen Abwickler. Das Paket im Volumen von 16 Milliarden Euro geht für 660 Millionen Euro an die Wiesbadener Athora Leben, wie AXA am Donnerstagabend mitteilte.

Die Franzosen verfolgen mit dem Verkauf das Ziel, ihr Lebensversicherungs-Geschäft weniger abhängig von Finanzmarkt-Risiken zu machen. Die langfristigen Zinsgarantien - bei dem nun verkauften Portfolio im Schnitt 3,2 Prozent - belasten die Bilanz, weil ein Versicherer dafür viel Kapital zurücklegen muss.

Das Neugeschäft mit dieser Art von Lebensversicherungen hatte AXA in Deutschland bereits 2013 eingestellt. Finanzchef Frédéric de Courtois sprach von einem „Meilenstein“, der das Risikoprofil verbessere. Der Versicherer aus Paris hatte sich vorgenommen, die Rückstellungen für traditionelle Garantien um 30 bis 50 Milliarden Euro zu reduzieren.

Mit dem Verkauf in Deutschland seien 24 Milliarden Euro geschafft. Den Aktionären stellte de Courtois aus dem Erlös einen Aktienrückkauf in Aussicht. AXA werde den neuen Eigentümer noch bis 2028 bei der Kapitalanlage und der Abwicklung der Policen unterstützen, hieß es in der Mitteilung. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Muttergesellschaft Athora Holding sitzt auf Bermuda und hat sich auf den Aufkauf und die Abwicklung von Versicherungs-Altbeständen in Europa spezialisiert. An Athora ist der US-Finanzinvestor Apollo beteiligt. In Deutschland verwaltet Athora bisher aber nur rund 200.000 Policen der ehemaligen Delta Lloyd. Mit der Übernahme des AXA-Bestandes kann das Unternehmen seine Kapitalanlagen in etwa vervierfachen. Abwickler wie Athora oder die Konkurrenten Frankfurter Leben und Viridium profitieren vor allem von Größenvorteilen, wenn sie mehrere Bestände verwalten. Viridium hatte sich im Juni gut 720.000 Policen von Zurich Deutscher Herold mit einem Volumen von 21 Milliarden Euro einverleibt. Mehr: Der Versicherer Zurich trennt sich von einem Teil seines Leben-Geschäfts in Deutschland. Weitere Transaktionen könnten folgen.